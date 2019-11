Il marchio italiano di intimo, Tezenis, lancia una nuova campagna digital che rende protagonista lo spirito “giovane” e anticonformista del marchio. Ma le vere protagoniste sono: le influencer internazionali più seguite di oggi, da Giulia De Lellis a Lola Indigo.

Young

Una squadra ironica e irriverente, dove sei bellezze di nazionalità differente esprimono tramite la propria personalità e il proprio stile inconfondibile i modelli di underwear destinati a diventare il prossimo must per il nostro guardaroba. A partire dalla collezione Ophelia caratterizzata per l’utilizzo del pizzo e tulle floccato plumetis. La linea Russian Tale, molto romantica, per chi non ha paura di osare che si arricchisce di lavorazioni in pizzo e inserti color phard. Il risultato è un contrasto molto sensuale con il nero della base. E infine Animal Party,Il trend dell’animalier ( già visto sulle passerelle) è il più gettonato nel fashion system, motivo per cui non poteva mancare una linea intimo con stampa zebrata.

Giulia De Lellis- The Glamorous, Maffashion- The Trendsetter, Lola Indigo-The Artist, Carolina Carvalho-The Actress, Rita Dakota- The Rocker, Stefanie Giesinger-The Model

Italiana

A rappresentare l’Italia per la nuova campagna digital di Tezenis, c’è l’influencer romana Giulia De Lellis. Il sogno di Giulia è sempre stato quello di lavorare nel mondo della moda, aprendo una propria linea. Grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice per Andrea Damante, è riuscita, in parte, a realizzare il suo obiettivo: è diventata una fashion blogger pubblicizzando outfit sui social, inoltre, ha aperto un canale YouTube, dove pubblica video e tutorial sul make-up. Infine, l’influencer con la madre e la zia, ha creato il brand d’abbigliamento Sol Wears Woman. Insomma, Tezenis non poteva scegliere volto migliore per rappresentare la nostra nazione.