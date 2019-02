Capelli di fuoco, pelle diafana, sguardo all’altezza dei migliori dipinti rinascimentali. Parliamo di Tess McMillan, la giovane modella texana che a soli diciotto anni fa impazzire fotografi e follower con il suo fascino naturale e selvaggio, ammantato di un velo etereo. Potrebbe essere perfetta nei panni di Maria Stuarda, la regina di Scozia e, in effetti, sogna di calcare le scene ad Hollywood. Intanto, la sua storia è simile a quella di centinaia di altre ragazze. È stata scoperta su Instagram dal fotografo Heather Hazzan, si è trasferita dal Texas nell’East Village newyorkese, con una valigia di sogni e il cuore carico di entusiasmo. Attualmente ha un contratto firmato con Muse e grazie alla sua bellezza d’altri tempi e senza filtri, ha raggiunto, in poco tempo, ben 12.000 follower.

Tess McMillan: una bellezza #nofilter

Il suo obiettivo? “Creare arte e inspirare gli altri e lavorare con persone che inspirino me- ha raccontato in un’intervista- Amo creare cose belle, che mi rendono fiera e voglio continuare a farlo nel futuro. Per il resto, sono pronta a vedere dove mi porterà l’industria della moda”.

Poco tempo fa ha avuto modo di partecipare a un cortometraggio, girato da un amico e si è detta entusiasta e aperta a nuove esperienze di questo tipo: “Amo l’intensità artistica, la connessione che si crea tra te e il tuo personaggio”.

Tess McMillan si distingue dalle altre modelle per la sua semplicità e naturalezza, basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, per accorgersi di come non punti tutto sulla sua bellezza, ma sia anche una giovane autoironica, semplice e a tratti timida. Emblematica l’immagine del profilo, che non le rende giustizia.

Tess McMillan: sognare il futuro guardando al passato

I modelli a cui si ispira sono i grandi nomi del passato, le pioniere dell’industria della moda come “Grace Jones che fu sé stessa senza scuse. Amo molto anche Brigitte Bardot. La sua eleganza naturale, senza sforzi è una grande fonte di ispirazione”.

Su questa scia, Tess McMillan mette al centro della sua carriera sé stessa, la sua particolarità, la sua personalità, creandosi un proprio percorso in questo mondo dorato, che siamo certi non passerà inosservato.

