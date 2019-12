Senigallia – Cosa c’è di più intimo e romantico di una passeggiata mano nella mano sulla battigia in inverno, ascoltando il rumore del mare, ammirando i suoi colori tempestosi e respirando la fresca aria salutare? Senigallia, località balneare delle Marche già nota per essere stata definita Spiaggia di Velluto e da poco insignita del titolo di Città della Fotografia, è una delle mete che vorremmo consigliarvi per un weekend alternativo, al di fuori delle classiche destinazioni di montagna.

Chi ama lo scorrer lento del tempo, il silenzio, la pace e lo spettacolo del cielo plumbeo che si specchia sul mare verde-azzurro, sa bene quanto rigenerante possa essere una pausa del genere. Soprattutto se si sceglie di soggiornare in un confortevole albergo di charme proprio di fronte alla tanto declamata Rotonda, con una splendida vista sul lungomare e sulla linea dell’orizzonte. Un senso di libertà che si coniuga benissimo con la formula pensata dalla Terrazza Marconi Hotel & SPAMarine: il pacchetto che vi proponiamo si chiama infatti Un Sogno per due e fonde insieme l’ambiente elegante con il benessere della Spa, senza dimenticare i piaceri del palato.

L’offerta prevede due notti in camera Charme comprensive di cene e dell’ingresso alla Spa: qui troverete docce emozionali di vario genere, l’Hammam, la Thalasso Pool, la zona relax e operatrici pronte a donarvi minuti di piacere grazie al massaggio antistress, incluso anch’esso nel pacchetto. La sera si potrà cenare in tutta comodità e senza costi aggiuntivi presso il ristorante Il mare in terrazza, da cui si gode di una splendida vista. Per il pranzo, invece, Senigallia offre cucina di altissimo livello da Uliassi, premiato di recente con la terza stella Michelin, e dalla Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni (due stelle Michelin).

La mattina, dopo aver fatto una gustosa colazione nella sala sita al quarto piano della Terrazza Marconi ed essersi beati ancora un po’ dell’atmosfera suggestiva del mare d’inverno, ci si potrà dedicare all’arte, alla cultura e alla storia. La Rocca Roveresca è uno dei castelli meglio mantenuti dell’Italia centrale; dopo una visita al suo interno sarà possibile raggiungere Piazza del Duca, con Palazzo Ducale e Palazzetto Baviera, i cui soffitti stuccati sono un esempio di eccelsa bellezza. Fino al 2 febbraio in queste sale è allestita la mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani, che merita decisamente di essere vista. Infine, la città è rimbalzata su Instagram e Facebook grazie alle sue luci di Natale magistralmente sistemate per creare effetti unici, che culminano nel cielo stellato in piazza Garibaldi.

Informazioni utili

Terrazza Marconi Hotel & SPAMarine

Lungomare Marconi 37

60019 Senigallia (AN)

Tel: 071 7927988

Web: www.terrazzamarconi.it

Mail: booking@terrazzamarconi.it