Tenuta Duca Marigliano, boutique hotel di charme nel Cilento

Alle porte del Cilento, patrimonio Unesco, un esclusivo boutique hotel di charme.

E’ Tenuta Duca Marigliano, elegante dimora storica a Paestum, a pochi passi dal sito archeologico di Paestum antica. Un mondo fatto di eleganza, charme e stile. Qui convivono, in perfetta armonia, passato e presente.

In quella che è l’originaria ed ottocentesca “Casa del Duca”, simbolo dell’architettura locale del XIX secolo riportato al nuovo splendore dalla Famiglia Paolino, un piccolo hotel di charme con 19 camere di design. Cura del dettaglio e amore per il particolare.

Tenuta Duca Marigliano è una realtà che celebra appieno la ricchezza storica, paesaggistica ed enogastronomica di un territorio straordinario, patrimonio Unesco: e lo fa attraverso la sua arte dell’accoglienza, dove l’ospite è al cuore di un’esperienza intensa, nuova, emozionante.

Il boutique hotel accoglie un ristorante gastronomico, è Casa Coloni Ristorante guidato dallo chef 34enne, originario di Paestum, Luigi Coppola.

Il racconto della terra del Cilento nella cucina dello chef Coppola. Una proposta gastronomica essenziale, concreta ed immediata. Profumi e sapori del mediterraneo.

Terra e Mare. Piatti con una storia… «Ascolto, osservo, respiro, tocco la materia prima e inizio a creare», così mi racconta lo chef.

Piatti che fanno star bene. E’ ciò che desidera lo chef: «Il mio obiettivo è far star bene l’ospite durante la sua esperienza alla mia tavola».

Immerso in un bellissimo giardino, Tenuta Duca Marigliano accoglie anche una zona relax con sedute e sdraio sotto le fronde degli agrumi e una piccola area SPA con bagno turco, sauna e vasca idromassaggio.

Un angolo dove rilassarsi leggendo un libro, prendere il sole o semplicemente coccolare corpo e mente tra olii profumati e l’armonia di un angolo di pura bellezza.

Un soggiorno a Tenuta Duca Marigliano è un invito a scoprire le meraviglie del Cilento. Dalla costa che si snoda tra la baia di Trentova, la Baia del sambuco e Punta Licosa, alla città di Napoli.

Da Agropoli, il luogo dove viene lavorato il fico bianco del Cilento, fino a raggiungere i siti archeologici di Pompei, Ercolano, e della stessa Paestum. La Costiera Amalfitana, a solo un’ora da Paestum, con le sue atmosfere, i suoi colori e profumi.