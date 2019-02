Dal corallo, ai toni pastello, passando per decorazioni floreali e ispirazioni pop, parliamo delle tendenze unghie estate 2019.

“Una mano ben curata è il miglior biglietto da visita”, quante volte lo abbiamo sentito dire? Che siano al naturale, brillanti o spiritose, le unghie donano alle mani tutto un altro look, mettendole sotto i riflettori.

Con l’arrivo della bella stagione, le mani (e i piedi!) tornano protagoniste, ora che i guanti sono riposti sul fondo dell’armadio e le nuove collezioni offrono una grande varietà di idee e ispirazioni per una manicure all’ultima moda.

Collezione unghie estate 2019: Pronails tra nude e fluo

Grandi protagonisti, quest’anno, saranno i colori pastello, sobri, ma super chic. Ne è una prova la collezione di Pronails The Good Life, che invita le donne a godersi la bellezza della vita con un ritorno all’essenziale. Dal color marmo al rosa pesca, passando per un rosso terra bruciata al malva, sono solo alcune delle nuance che ravviveranno i look estivi.

Se, invece, la sobrietà non fa per voi, ma amate osare con colori vivaci e stupire le amiche, le proposte dei brand di certo non mancano.

I colori metallici e fluo, sono tra i trend dell’estate 2019 e Pronails li inserisce nella collezione Glow, ispirata all’iperspazio e alle atmosfere futuristiche.

Blu, rosa, viola, rosso, i comuni colori dell’arcobaleno si vestono a festa, perfetti se combinati insieme per creare disegni geometrici sulle unghie.

Restano, poi, dei must-have ricorrenti di ogni stagione calda, il rosso, l’arancio, l’oro e, quest’anno, il corallo. Eletto colore dell’anno da Pantone è già protagonista delle collezioni più in voga sia per quel che riguarda l’abbigliamento sia per il make-up e la nail art.