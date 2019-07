La moda verrà anche creata nelle grandi aziende del lusso, ma negli ultimi anni sempre più stilisti si lasciano ispirare dallo street style, perché è sulla strada che nasce lo stile.Tecnicamente, lo street style nasce nella Londra degli anni ’60, quando i ragazzi stanchi di conformarsi alla moda del tempo, si ribellarono alle regole iniziando a crearsi un loro stile. Per la prima volta non sono le aziende a dire al consumatore come vestirsi, ma il contrario. Le celebrità non possono più farne a meno, come dimostrano alcuni scatti recenti della Paris Fashion Week.

Mai più senza…

Abiti lunghi

Gli abiti estivi dello street style 2019 sono maxi e leggeri, quasi impalpabili, a tutto colore con fantasie a fiori e animalier. L’altro elemento sono i volumi che si concentrano su maniche e spalline che non passano inosservate.

Total black

La moda estate 2019 ha sdoganato gli outfit total black in estate e lo street style della fashion week di Parigi a luglio conferma che il nero non è mai stato così estivo.

Camicia bianca

Gonna colorata e camicia bianca. Le combinazioni sono infinite, ma ultra chic. Questa tendenza si può replicare facilmente con capi che abbiamo già nel guardaroba.

Paillettes

I vestiti in paillettes (e non solo) sono protagonisti indiscussi dei party estivi 2019. Vietato considerarla solo una delle tante tendenze Autunno Inverno in arrivo.

Pantaloni in seta

Mentre i pantaloni di seta strizzano l’occhio all’Oriente con modelli che ricalcano gli harem pants aka pantaloni alla turca, si tingono di tutte le tonalità pastello.

Top bandana

Spalle scoperte, ombelico a effetto vedo-non-vedo, caviglie in vista e un’unica nota di colore: il top bandana,già riportato in auge da Beyoncé in tempi non sospetti, ma rimesso in passerella di recente da Dior.

Best Look

Céline Dion rinasce. Si veste di abiti nuovi, spumeggianti, sorprendenti e quando è poco bizzarri, si arma del migliore dei suoi sorrisi e della più intensa delle sue abbronzature californiane, per gettarsi in pasto agli obiettivi dei fotografi. Céline non delude i suoi fan a suon di look che vanno dal decisamente vistoso a quello super raffinato.