Tendenze scarpe per l’autunno/inverno 2021/22

Avere le scarpe giuste è un’esigenza fondamentale, soprattutto per le occasioni importanti ma anche per andare in ufficio o per tutti i giorni. Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sdoganamento di alcuni modelli, che oggi si usano in tutte le situazioni. Parliamo delle sneakers e delle slippers, utilizzate in outfit eleganti, o anche dei sandali da indossare in pieno inverno. Le passerelle per la moda autunno/inverno non smentiscono questo tipo di proposte, ma quest’anno tornano anche i tacchi vertiginosi.

La scarpa classica si veste di nuovo

L’intero ambito delle scarpe da donna eleganti sta cambiando in modo sostanziale. Se da un lato sopravvivono i modelli più classici, come le decolleté con o senza tacco, dall’altro lato oltre ai modelli che solo ultimamente sono molto trendy troviamo quelli più tradizionali vestiti di nuovo. Il tacco vertiginoso, over 14 cm, si accompagna a un plateau che rende più semplice indossare questo modello di scarpe; la decolleté con tacco da 6 cm si decora di particolari architettonici in metallo lucidato. L’insieme rende ancora più interessanti questi modelli molto classici ed eleganti, perfetti per qualsiasi situazione e molto comodi da indossare.

Sandali alla schiava anche in inverno?

La risposta a questa domanda è sì, purché si tratti di modelli in materiali pregiati, con particolari originali e in colorazioni alla moda. Per l’autunno/inverno 2021-2022 tornano di tendenza le scarpe lucide, di vernice; così come i colori eccessivi, a partire dall’oro più brillante per arrivare al rosso o al rosa. Il sandalo invernale o la decolleté dal taglio estivo si può indossare con il piede completamente scalzo, ma chiaro che si tratta di una soluzione un po’ scomoda per quando si sta andando in ufficio o per una passeggiata nei centri dello shopping. In questi casi, ma anche per un’occasione importante, si possono preferire calze cosiddette tuttonudo, che offrono l’aspetto del piede scalzo, pur garantendo una certo riparo dal freddo. Oppure si possono utilizzare calze gioiello, originali e con particolari ad effetto, dalle scritte alle applicazioni in strass o in metallo, che sappiano farsi notare al primo sguardo.

Le sneakers anche per il 2022

Come abbiamo già accennato, negli ultimi anni le sneakers sono state completamente sdoganate e oggi entrano in qualsiasi tipo di outfit. Ci sono però sneakers e sneakers; quelle giuste sono dei grandi brand della moda, firmate, in nappa di alta qualità e magari con qualche particolare di lusso. Ad esempio anche qui la scarpa verniciata va molto, così come le sottolineature color oro o argento, o comunque in materiale metallizzato. Evitiamo quindi la classica sneakers del negozio di articoli sportivi, quella è perfetta per lo sport, appunto, e non per dare vita a un outfit originale.

Gli stivali in inverno

Come tutti gli anni gli stivali la fanno da padrone quando si tratta di abbigliamento per l’autunno e l’inverno. Per il 2021-2022 il suggerimento è quello di scegliere degli stivali eccessivi, sotto qualsiasi punto di vista preso in considerazione. Possono essere degli anfibi stringati in pelle nera, da abbinare a una gonna lunga ma anche a un tubino smanicato. Oppure si possono scegliere degli stivali super femminili, con tacco vertiginoso e plateau alto.