Una delle tendenze più belle della stagione calda sono i capi e gli accessori all’uncinetto. La moda crochet sembra stia spopolando ovunque, anche le griffe hanno proposto nelle loro collezione questa tipologia di lavorazione. Se un tempo la tecnica crochet veniva usata dalle nonne per creare corredi e centrini, oggi serve a realizzare i capi e gli accessori più alla moda del momento.

Fatto a mano

Il trend crochet è stato protagonista del Coachella Festival 2019 e ora ci accompagnerà anche nei mesi più caldi. Questa moda “fatta a mano” ci piace perché sa di estate, di posti esotici, e di “come una volta”. Insomma l’uncinetto non è mai stato così sexy, altro che stile della nonna. Non possiamo che ricordare il look scelto dall’influencer Beatrice Valli durante il Coachella, un completo a due pezzi multicolor lavorato all’uncinetto.

Le griffe e il crochet

Ecco che le passerelle si sono riempite di: nodi, reti, crochet, uncinetti e macramè. Una tendenza globale talmente forte che questa Primavera/Estate 2019 lega in maniera ancor più forte e indissolubile il mondo della moda e degli accessori a quello del design, in un dialogo costante tra sartorialità e artigianalità. Non è un caso, il tema del Fuorisalone 2019 erano gli intrecci.

Non è un caso se già nelle scorse stagioni la passione per i vestiti all’uncinetto da attitudine DIY e hobby antistress sia stata elevata a nuovo cult delle passerelle. Un trend in forte crescita, anche quest’anno, quello del tressé e del knitwear.

Come i classici vestiti in maglia e maglina diventati parte essenziale del guardaroba estivo e primaverile, ma sempre più anche gli abiti in stile fishnet, vestiti all’uncinetto, maglie dalle trame allargate e creazioni con fili intrecciati e annodati. Insomma una tendenza di cui non possiamo fare a meno in questo 2019. Allora cosa stiamo aspettando a procurarci subito un capo crochet?