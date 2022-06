Questo trend estivo offre il massimo della moda senza sacrificare il comfort. Anche la versione per la stagione calda è stata un successo, con i sondaggi che hanno registrato un aumento delle vendite del 24%.

Tendenze moda estate 2022. Come il set di pantaloncini è diventato il capo dell’estate. Il look è diventato la nuova divisa da cool-girl. Su Instagram, Bella Hadid indossa pantaloncini Prada vintage e una camicia oversize abbinata. Le modelle di Dior sembrano pronte per il ring con pantaloncini da boxe e magliette coordinate. E ancora, da Valentino le silhouette sono cosparse di fiori.

Tendenze moda estate 2022: come il set pantaloncini

Il set di pantaloncini, sta facendo scalpore su tutti i nostri feed. Con la sua forma fluttuante, è in netto contrasto con la mania del body-con che ha dominato la maggior parte delle ultime stagioni. Invece, ora siamo tutti più sciolti, maschiacci e sfacciatamente sexy: un’uniforme da ragazza cool. I set abbinati, più in generale, sono stati un successo nell’era della pandemia. Pensa alle tute tie-dye che ci hanno ossessionato per gran parte del 2020. La domanda di abbigliamento abbinato è aumentato del 223% tra maggio 2019 e lo scorso maggio.

Questo trend estivo offre il massimo della moda senza sacrificare il comfort. Anche la versione per la stagione calda è stata un successo, con i sondaggi che hanno registrato un aumento delle vendite del 24% sul sito di rivendita rispetto al solo mese scorso. Britt Theodora, una stilista che lavora con Pete Davidson e Sofia Bryant, afferma che alcuni dei suoi clienti hanno richiesto dei set di pantaloncini, soprattutto dopo che Bella Hadid ha indossato quel set abbinato su Instagram. «C’è qualcosa di così raffinato e cool in un set coordinato», dice.

«Penso che molte persone stiano gravitando verso i set corti perché è un modo semplice per sembrare messi insieme. Ha anche una nostalgia degli anni ’90, che è un’era che è ampiamente di tendenza in questo momento». Lo stilista Jared Depriest Gilbert osserva che è appropriato anche per il clima torrido dell’estate: «Le persone vogliono ancora apparire lucide e messe insieme, pur adattandosi alle temperature attuali”. È attratto dai set perché “si sentono intenzionali quando si tratta dello stile, e c’è un punto di vista».

I vari stili del pantaolcino protagonista della moda estate 2022

A seconda di come è abbinato, il set di pantaloncini può essere un po’ un camaleonte, legandosi a una serie di tendenze attuali. Per coloro che aderiscono all’estetica della “ragazza pulita” celebrata da TikTok, che enfatizza i tessuti ariosi in toni minimalisti, i set di pantaloncini dai colori neutri sono diventati essenziali quanto le parti centrali eleganti e il trucco senza trucco.

Dall’altro lato dello spettro ci sono opzioni massimaliste, stampate in modo sfrenato – che sono al passo con la mania del vestirsi della dopamina. Le persone sono desiderose di essere di nuovo in giro e quell’entusiasmo si sta traducendo nella sperimentazione di schemi di dichiarazioni divertenti. E mentre il periodo d’oro del set di pantaloncini potrebbe essere limitato all’estate, si prevede comunque che dovremmo aspettarci di vedere l’evoluzione del set abbinato ancora una volta in autunno e in inverno: comodo cashmere, tonalità tenui e più ricche e sagome elevate. Per chi è ancora aggrappato ai propri set, si faccia coraggio: il loro regno sartoriale è tutt’altro che finito.