Gonne tartan a pieghe, misuratamente al polpaccio, blazer comodi, stivali in pelle. Foulard annodato al collo, cappotto cammello e talvolta persino tailleur. Un trend all’insegna dello stile “borghese”, non noioso e fuori moda ma super chic e senza rinunciare alla comodità.

Borghese

“Ho voluto insistere sull’abito chemisier, per me uno dei più liberi e moderni che ci siano” ha spiegato la stilista Natacha Ramsay-Levi, che riporta Chloé tra le tendenze più interessanti viste a Parigi. Gli abiti a chemisier, completamente ripensati e proposti in tessuti leggeri e trasparenti, liberano il corpo dai drappeggi e descrivono un’attitudine più fresca, molto fedele allo spirito Chloé. Intorno a questi, Ramsay-Levi organizza una serie di pezzi classici rivisitati. Uno stile borghese pensato in maniera contemporanea che ci accompagnerà per tutto l’Autunno/Inverno. Anche Miuccia Prada si rifugia nella moda senza soggezione culturale, perché la moda è anche cultura. Il punto di partenza è ricreare le condizioni perché la borghesia riprenda in mano le sue origini e abbandoni i troppi deragliamenti che si è concessa negli anni inseguendo modelli culturali non suoi.

Rivoluzione di stile

Per lo stile “borghese” Autunno/Inverno 2019 si intende anche: il tailoring e i glitter, il grunge e il power dressing, lo stile maschile e quello super girlish, i volumi voluttuosi e le spalle marziali, gli abiti anni ’40 e quelli mini stile anni ’80, sarà in voga il pizzo ma anche la pelle, lo shearling ma anche il faux fur. Sarà la stagione delle micro bag e degli stivali maxi. E poi molto, molto altro ancora, non possiamo far altro che aspettare che arrivi la stagione fredda.