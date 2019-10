Il gessato non passa mai di moda, a confermarcelo sono le celebrità, ma anche le passerelle della Fashion Week. Tra le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020, non possiamo fare a meno nel nostro guardaroba, di un completo pinstripe.

C’era una volta…

L’abito gessato è nato intorno alla fine del diciannovesimo secolo ed è sempre stato di moda da allora. Originariamente reso famoso dagli inglesi alla moda, l’abito diventerà sempre più popolare in tutto il mondo. La popolarità del gessato è cresciuta velocemente dopo che è stata introdotta oltre atlantico, instaurandosi nella cultura americana negli anni ’20, ’30 e ’40. Sappiamo che il tailleur avendo in sé elementi stilistici maschili, subisce il fascino dell’androginia. Intorno agli anni ‘40, infatti, era ancora sulla cresta dell’onda, e divenne il provocatorio travestimento per molte dive del cinema. Marlene Dietrich fu la prima a indossare giacca e pantalone in pubblico, osando uno stile androgino e austero. A portare sulla strada del successo il tailleur pantalone, fu Yves Saint Laurent nel 1966 che lanciò lo smoking da donna indossato da Penelope Tree e fotografato da Richard Avedon.

Come indossarlo

Tra i grandi ritorni del 2019 c’è anche il gessato, in versione classica e formale per la mise da ufficio, ma anche con abbinamenti più sbarazzini per la sera e il tempo libero. Senza dubbio l’outfit più classico, quello più elegante e spesso sfoggiato come mise da lavoro, è il total look gessato, di solito un tailleur con pantalone o in alternativa con una gonna a sigaretta o una pencil skirt a vita alta, come quello indossato da Victoria Beckham. Un modo per rendere più trendy il capo gessato, soprattutto il pantalone, che ha sempre un aspetto molto classico, è l’abbinamento con un paio di sneakers bianche, come quello indossato da Jennifer Lopez e infine un look alternativo è l’abito gessato, stretto in vita con una cintura, come ci mostra Jennifer Aniston.