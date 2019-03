Tendenze colori capelli 2019: al top partendo dalla testa

Ecco i colori di cui ci siamo innamorati per questo 2019: vibranti lillà e neri corvini, che siamo sicuri resteranno al top per tutto l’anno. Prepara il numero del tuo colorista di fiducia prima che tua sorella, tuo cugino, e il tuo barista ti battano sul tempo.

Lilla iridescente

Se le strade e le passerelle del mese della moda significano qualcosa (significano tutto), le luminose tonalità lilla stanno per infiltrarsi ovunque. Sorprendentemente, la sfumatura è abbastanza facile da indossare, grazie ai suoi sottotoni blu che correggono il colore, che danno alla pelle un aspetto complessivamente più luminoso.

Ombré biondo miele

Calde tonalità di miele hanno continuato a regnare come il biondo più ambito dal 2018, e quest’estate vedremo un picco di sfumature dorate ombré baciate dal sole. Con le radici lasciate nature il biondo non è mai stata così a bassa manutenzione.

Rosso Cremisi

Le morbide tonalità biondo fragola e le sfumature oro rosa del 2017 sono scivolate nell’etere delle tendenze dimenticate dei colori dei capelli. Ma non esserne delusa, altri rosa li hanno sostituiti, sfumature più calde e profonde.

Nero inchiostro

Buone notizie per il tuo bambino emo interiore: i capelli neri corvini sono il vero trend del 2019 soprattutto se abbinati ad un long bob.

Marrone cenere

Non sei ancora pronto per un nero monocromatico? Incontra la via di mezzo: marrone cenere.