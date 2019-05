Tra le tendenze capelli Primavera/Estate 2019, non possiamo che annoverare, la piega effetto nude. È sicuramente una delle parole d’ordine di questa stagione calda, almeno per quanto concerne la moda capelli.

La nuova tendenza della piega capelli punta infatti da tempo su concetti completamente diversi rispetto al passato. Questa tipologia di piega, infatti, non può che rappresentare una delle più piacevoli espressioni di trend contemporaneo. Chiaramente di provenienza internazionale, questa nuova tecnica è recentemente arrivata anche in Italia, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Piega effetto nude

La piega nude è una piega che si presenta in maniera impalpabile alla vista. Si tratta di un vero e proprio miracolo in grado di garantire importanti soddisfazioni con i giusti prodotti, ma dettaglio più importante, i capelli saranno sempre naturalmente a posto, facili da modellare e senza dover necessariamente ricorrere all’utilizzo di prodotti o strumenti a caldo. Soprattutto perché sappiamo che gli strumenti del hairstyling, sono spesso dannosi, se abbiamo la tendenza ad abusarne.

Insomma, più che una vera e propria piega, sembra essere il simbolo di un innovativo modo di essere, una sensazione appagante che va al di là del ricorso a una “semplice” acconciatura. Insomma, un tipo di styling che c’è ma non si vede, quindi completamente naturale, che sarà comunque in grado di rendervi soddisfatte.

#Capellialnaturale

Da qualche mese impazzano alcune tendenze super naturali per i capelli. Tra queste ricordiamo le super famose beach waves, che sono di voga, tra le celebrità del momento. Come anche l’effortless chic e i raccolti che sembrano essere soluzioni banali, ma in realtà sono quelle più chic e meno aggressive sulla nostra chioma. Un approccio easy e naturale, da realizzare anche con le mani:, insomma la parola d’ordine per questo 2019 è #capellialnaturale.

Ecco la galleria della piega nude o naturale. Super glam!