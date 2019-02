La primavera è ormai alle porte. Le giornate si sono fatte più lunghe, i cieli più azzurri e il guardaroba esige colore e vivacità. Lo stesso accade per l’intero look, a partire dalla chioma. La parola d’ordine per le tendenze capelli primavera 2019 è, infatti, “luce”.

Il passaggio dall’inverno alla bella stagione vede, spesso, i capelli spenti, stanchi e privi di tono. Complici magari anche un inizio anno difficile, le scadenze lavorative o la sessione d’esami, i capelli appaiono opachi e bramosi di cure. È, dunque, questo il momento migliore per pensare di darci un taglio e, perché no, per cambiare look con una tinta in linea con le nuovissime tendenze.

Il colore dell’anno è senza dubbio il color cannella, un castano ramato caldo, dai riflessi dorati, che dona alle carnagioni chiare, mettendo in risalto gli occhi e le labbra, da valorizzare con un rossetto rosso magari.

Ma ci sono anche molte altre colorazioni che meritano di essere tenute in considerazione e che rispondono alle esigenze di tutte le carnagioni e tipi di viso.

Tende capelli 2019: colori pastello

Con lo sbocciare dei fiori, ad esempio, anche la chioma, quest’anno, assume sfumature allegre e fuori dal comune: via libera al color glicine e ai toni pastello, ma anche ai colori scuri ravvivati di riflessi blu o verdi. Per le donne che vogliono osare e accogliere la primavera 2019 con entusiasmo, non c’è nulla di meglio che affidarsi ai colori della natura che riprende vitalità.

Hairstyle 2019: le sfumature tono su tono che rendono chic

Per chi non se la sente di provare un look così audace, invece, le tendenze offrono scelte più convenzionali, ma altrettanto cool.

Per le più romantiche il baby blond è il colore adatto a sfoggiare una chioma chic, che non passa inosservata. Un biondo che unisce sfumature sia calde che fredde e illumina ogni volto sotto il sole primaverile. Già visto durante quest’inverno, infatti, col l’arrivo del caldo continuerà a far da padrone tra i trend hairstyle 2019.

E le brune? Niente paura, i toni del castano sono un evergreen e hanno il gran vantaggio di poter essere ravvivati facilmente intensificando i riflessi naturali.

Un must-have per le amanti dei colori caldi e intensi è senz’altro il mocha brown ombré, una colorazione che prevede una base scura, illuminata da ciocche più chiare e riflessi neutri quasi impercettibili. Nessun effetto ramato, né biondo, il look resta naturale e tono su tono, per donne strong e sicure di sé.

Copped hair: la chioma “scottata” che infiamma la primavera 2019

Un colore che sta bene a tutte, elegante ma grintoso allo stesso tempo, è una tonalità rame, che in inglese è definita “copped hair”, tradotto letteralmente “capelli scottati”, le cui sfumature ricordano il calore del sole. Si tratta di una via di mezzo tra biondo e rosso, realizzabile con facilità sia sui capelli chiari sia su quelli più scuri perché si adatta bene alla base sottostante.

Dunque, che vogliate osare o preferiate restare fedeli al vostro colore naturale, le tendenze capelli primavera 2019 propongono una vasta gamma di opzioni, l’importante è affidarsi ad un bravo parrucchiere che sappia come illuminare e valorizzare il vostro viso.

I capelli cannella si confermano all’ultimo grido