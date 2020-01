Il più di tendenza in questo periodo è il taglio medio, che può sia seguire una riga o centrale o laterale oppure con una delicata e fine frangetta. Questo taglio per intenderci meglio è quello sopra alle orecchie, che sia un caschetto o che sia uno scalato è l’ideale per tutte le persone che hanno un viso ovale.

Versatile

Il taglio medio può infatti voler dire tante cose, e il fatto che sia l’opzione più gettonata dalle donne di tutto il mondo dovrebbe lasciarvi intendere che, probabilmente, è anche l’hairstyle che più si presta a soddisfare le esigenze di tutte le donne. Un altro lato positivo di un taglio medio lungo è sicuramente quello di adattarsi a molti raccolti, quindi se avete in programma serate dove il raccolto è d’obbligo questo è sicuramente il giusto taglio di capelli. Versatile e super glamour, anche le celebrità non possono fare a meno di portalo.

Come asciugarli

Il bello dei capelli medi è che puoi giocare con le lunghezze, illudendo di averli più lunghi o più corti di quanto siano in realtà. Inoltre, sono facilmente gestibili: puoi asciugarli a casa senza andare per forza dal parrucchiere ogni settimana. Insomma, ce n’è di ragioni per scegliere questa lunghezza super versatile. Si segnala un anche un grande ritorno per quanto riguarda lo styling: quello delle punte all’insù, come si usava negli anni ’60 prima e negli anni ’90 poi.