“Il mio vero colore dei capelli era una specie di biondo scuro. Adesso ho i capelli che variano a seconda dell’umore”. Julia Roberts

Si tratta dei cosiddetti chunky highlights, quelle schiairiture effetto zebra alla Geri Halliwell, o alla Kelly Clarkson e Jessica Simpson. Un effetto cosiddetto a strisce che sta facendo impazzire le celebrità, è stata la pop star Dua Lipa, la prima a convertirsi a questo fantastico stile anni ’90.

Effetto 90S

La pop star Dua Lipa, sfoggia un’acconciatura che mette in risalto un’insolita tinta a contrasto: platino in superficie, nero corvina alla base. Uno stile che ricorda molto quello delle Spice Girls ( portati da Geri Halliwell e Victoria Beckham) ai tempi d’oro. La cantante poi ha postato su Instagram una foto in cui mostra bene il suo nuovo hair look. Grazie ad una coda alta, non possiamo fare a meno di notare la porzione inferiore dei capelli tinta di scuro. La tecnica utilizzata è quella quella che viene definita come dip dye. Molto in voga a fine anni ’90 inizio 2000, che consisteva in una decolorazione a contrasto di due tonalità differenti.

Super fashion

Il Dip Dye è una tecnica di tinta bicolore, dove i capelli restano scuri alle radici e diventano chiari sulle punte. Regala un effetto molto “deciso”, poiché i due colori non si miscelano fra loro, ma restano nettamente separati. In genere, la schiaritura è di 4 o 5 toni in meno sulle lunghezze e sulle punte. Non vi preoccupate se non avete abbastanza lunghezze, un taglio di capelli corti va bene lo stesso, anzi è l’ideale per usare questa tecnica di schiaritura sia con il carré corto scalato, sia con il classico caschetto.