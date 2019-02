La frangia è tornata di moda, parola di Bella Hadid e Kendall Jenner, che l’hanno sfoggiata sui loro profili social. Che sia reale o posticcia poco importa, la frangia promette di essere un must have della primavera 2019 ed è fondamentale usare i giusti prodotti per prendersene cura.

Amata e odiata, la frangetta ha il pregio di far sembrare un taglio immediatamente nuovo, aggiornare il look, donare grinta o un aspetto romantico e old style. Tra gli indiscussi vantaggi della frangia c’è anche quello di coprire le imperfezioni e accorciare volti dalla fronte alta.

L’importante, però, è scegliere un taglio adatto ai lineamenti e alla forma del viso, che possano, così, venir valorizzati dalla novità.

Quest’anno è trend la frangia piena e voluminosa, no all’effetto sfilato, ma si può giocare sulla lunghezza: baby alla Audrey Hepburn o frangia ad altezza sopracciglia? Centrale o laterale? A voi la scelta, meglio se indirizzata dal parrucchiere di fiducia.

Come prendersi cura della popria frangia: tutti i prodotti

Una volta compiuto il “grande passo” però, bisogna ricordare di prendersi cura della propria frangia, con prodotti ad hoc. Molto importante, ad esempio, è darle volume e, oltre all’asciugatura da realizzare con spazzole piatte (no all’effetto bombato della spazzola tonda!), la vostra miglior alleata sarà la lacca volumizzante. A differenza della versione fissante, infatti, questa è leggera e non appiccica, lasciando un bellissimo effetto naturale.

Dramma di chi porta questo tipo di acconciatura è il fatto che, complice il contatto continuo con la pelle e il fondotinta, la frangia si sporca più velocemente del resto della chioma, ma niente paura: basta usare uno shampoo a secco. Si tratta di un prodotto pratico e veloce da utilizzare, basta vaporizzarlo sui capelli e spazzolarli per ottenere l’effetto “appena lavati”.

Non dimenticate di usare sempre un termoprotettore prima di phon e piastra, così da proteggere i capelli dal calore e mantenerli lucidi e sani. La frangia è il primo piano, incornicia il viso ed è fondamentale che sia sempre luminosa e senza doppie punte o capelli spezzati.

Valorizzare il viso con la frangia

A seconda del tipo di frangia, viene messa in risalto questa o quella parte del volto, che dunque andrà curata in modo particolare perché sarà come se avesse un riflettore puntato.

Qualche esempio? Una mini frangetta bon ton, mette in primo piano le sopracciglia, che quindi andranno curate giornalmente, mentre una frangia leggermente più lunga, che si accorcia ai lati in stile pin-up è un ottimo modo per correggere uno sguardo all’ingiù. Con le frange più lunghe, che coprono le sopracciglia, invece, l’attenzione è tutta sugli occhi e per valorizzarli al meglio via con cat-eyes, eylier e tanto mascara.

