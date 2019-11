I capelli semiraccolti hanno sempre o un’allure molto elegante, studiata e impeccabile o una finta aria leggermente dimessa, spettinata, ma sempre incredibilmente glamour. Le celebrità ci fanno vedere come realizzare acconciature semplici e veloci anche se i nostri capelli non sono lunghi come quelli di Ariana Grande.

Come Alice Pagani

Il bob cut si presta ad un’infinità di acconciature, tutte semplici da realizzare proprio grazie al volume di capelli limitato. Per una serata speciale cotonate leggermente i capelli, fermate con una mollettina il ciuffo anteriore pettinandolo, oppure potete optare per un semiraccolto come Alice Pagani. Perfetta per i look di tutti i giorni da portare a scuola o a lavoro, ma se si desidera la mezza coda per un evento o un’occasione speciale, tutto quello che dovrete fare è aggiungere qualche dettaglio prezioso come un fermaglio.

Come Kaia Gerber

Tra le tendenze per le acconciature inverno 2020, c’è lei: la mezza coda. Una pettinatura davvero gettonata e dal gusto vagamente anni ’70 che questo inverno sarà un vero cult, a confermacelo è la top model Kaia Gerber. Per realizzarla, bisogna partire da capelli sciolti e accuratamente spazzolati. Dopo di che, dividere i capelli in due sezioni: una davanti e una dietro, utilizzando un pettine oppure per un hair stile più sbarazzino, anche con le mani. Successivamente, prendere la sezione superiore, realizzare una coda alta, utilizzando una piccola ciocca della coda per avvolgere e ricoprire così l’elastico, ed il gioco è fatto.