Mini borsa o maxi ciondolo? È questo il dilemma. Come per ogni cosa, dipende dal punto di vista da cui la si osserva, si tratta della borsetta-collana avvistata su numerose passerelle. Un accessorio così glamour, a cui faremo fatica a rinunciare per la stagione Autunno/Inverno 2020.

Sempre

La nuova mini bag è stata proposta da Chanel per la collezione Métiers d’art 2019/2020, una mix di romantici accessori che si riequilibrano con rossetti decisi nei toni del burgundy, oppure, brillano acconciature wet boyish. Ma il particolare più glamour della sfilata è il ciondolo/borsa a forma di Chanel N 5 in miniatura. Per non parlare della mini bag di Jacquemus, disponibili in tre dimensioni: petit chiquito, chiquito e grand chiquito.

Pretty

Possiamo dire addio alle borse grande e aprire le porte alle mini-bag, la moda del momento da indossare rigorosamente al collo. Negli anni le borse sono diventate sempre più piccole e alcuni brand hanno creato delle vere e proprie miniature da indossare anche come bracciali. Non è solo una borsa, ma è quell’accessorio in grado di mettere in risalto anche l’outfit più sobrio. Un ridimensionamento che coinvolge anche le più iconiche it-bag come: la celebre Rockstud Spike di Valentino, la Saddle Bag di Dior, la Gucci Marmont, la Puzzle bag di Loewe e la D-Styling di Tod’s.