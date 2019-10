La giacca moda 2019 come must have dei tuoi prossimi look dell’autunno. Di tutti i modelli che girano in questo periodo, dalle tendenze street style, emerge il blazer a quadri, anche le top model come Kaia Gerber non possono fare a meno di indossarla.

Mai più senza…

La moda 2019 è totalmente rivolta alla sartorialità maschile con disegni a quadri, Principe di Galles, tartan e spina di pesce, a confermacelo sono le celebrità, che non possono fare a meno di indossare queste stampe. La giacca blazer sfoggiata dalla bellissima Kaia Gerber rappresenta un pezzo ultra femminile come l’abito lungo in raso o la gonna longuette lucida, un vero e proprio must have per il nostro guardaroba autunnale. Come sempre i look semplici e minimal sono la scelta migliore, soprattutto quando è già il tessuto della giacca, con il suo motivo a quadretti, ad aggiungere interesse.

Oversize

Ovunque si posa lo sguardo, si vedono sempre più celebrità con indosso, giacche oversize stile maschile sopra ogni tipo di capo. Da usare su un jeans con t-shirt bianca, oppure sopra un pantalone di qualsiasi colore, col leggings fino ad arrivare ai mini dress e agli shorts. Come quella sfoggiata dalla top model Kaia Gerber, definita la giacca perfetta da indossare per i nostri look Autunno/Inverno 2019 2020. Inoltre,una giacca larga sta bene anche a chi ha un fisico longilineo. In tal caso, il consiglio è quello di usare una cintura in modo da mettere in evidenza il punto vita.