Colori forti, forme e volumi geometrici. Dai look di Madonna alle passerelle di ieri e oggi. Vero e proprio must per la stagione Autunno Inverno 2019/2020, la parola d’ordine è osare. La moda anni Ottanta rappresenta attraverso gli abiti, il successo della donna in carriera.

Mai più senza…

Negli anni ’80 sia gli abiti che gli accessori venivano indossati con un’ostentata sicurezza. Anche per la moda Autunno Inverno 2019/2020, le giacche sono oversize, si indossano con grosse spalline e il blazer, il capo per eccellenza, portato con jeans a vita alta rigorosamente Levi’s 501. Protagonisti indiscussi sono poi i fuseaux, dai colori fluo o con stampe che possono essere a righe, pois e lamè. Le gonne con balze in pizzo o tulle, abbinate a biker shorts. Le t-shirt, portate di color bianco con raffigurazioni di tutti i generi, solitamente extralarge che cascano morbide sui leggings.

Oggi

Le collezioni moda Autunno Inverno 2019 2020, rendono omaggio alla moda anni ‘80 e la confermano come una delle più grandi tendenze degli ultimi tempi a cui attingere a piene mani per nuovi esageratissimi look. Preparatevi ad indossare pantaloni dalla vita altissima, con le pinces e le tasche laterali e ai tailleur women power per un’allure super glamour e un fashion revival in piena regola. Ricordiamo il look della donna in carriera, che veste tailleur con maxi spalle e gonne lunghe fino al ginocchio. Una donna femminile ed elegante, quasi bon ton ma sempre eccessiva nei dettagli e nelle forme.