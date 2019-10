Una guida completa ai cappotti moda Autunno Inverno 2019 2020: i tagli, i colori gli outfit da sfoggiare durante la stagione più fredda dell’anno. I must have per il nostro armadio che ci aiuteranno a completare al meglio i nostri look.

Checked

Addio alla checked versione più tradizionale. Il motivo plaid irrompe nelle sfilate con la sua semplicità. Dal marrone al verde, non possiamo fare a meno nel nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020, di questa stampa super casual.

Classy

Le trame dei tessuti maschili sono i protagonisti di look invernali elegantissimi e semplici. Lo stile androgino prevale sui capotti con: Pied de poule e Principe di Galles, un vero tocco glamour al nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020.

Bold

Un nuovo modello quello dall’effetto bold: capotti voluminosi che ridefiniscono la silhouette femminile, grazie alla forma. Super svasato, oversize, darà un tocco in più al nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020.

Animalier

La tendenza animalier, tra i top trend dell’Autunno/Inverno 2019 2020. La stampa felina conquista i capispalla della fredda stagione e ci propone una scelta decisamente importante per soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Pelle

Un chiaro riferimento alla pellicola Matrix del 1999 che ha fatto di questo capo un simbolo 90s. Il cappotto lungo in pelle è un must have per il nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020, le celebrità confermano.

80S

Ecco quindi tornare i blazer e i cappotti con tanto di spalline imbottite, e fare capolino nuove giacche oversize dalle maniche a sbuffo. Di chiara ispirazione anni ’80, saranno i capi must have per la stagione fredda.