Il nuovo trend estivo di questo 2019 punterà tutto sui colori pastello: abbiamo già parlato del frizzante make up arancio, della tendenza romantica del cherry blossom oggi parliamo dell’ombretto verde. Lo abbiamo amato addosso a Emily Blunt sulla scena de Il Diavolo Veste Prada e ora lo ritroviamo sulle palpebre di Selena Gomez che lo indossa per Glamour.

La pagina Instagram di Glamour Italia ha pubblicato il make up verde brillante della bella texana. Il colore acceso e con toni metallizzati è ricercatissimo dai follower della pagina che esigono informazioni su dove trovarlo. Selena Gomez si è lasciata ammaliare dalle avance del pastello e sembra che questa sia la chiave di lettura giusta se vogliamo intercettare un make up trend prima che venga sfoggiato praticamente da tutti.

Valentino ha portato in passerella una versione potenziata dell’ombretto verde: un’esplosione di glitter. L’effetto è splendido ma scegliere questa soluzione per recarsi in ufficio rischia di essere “too much”.

Optiamo allora per ombretti dalle nuance accese e metallizzate se vogliamo esagerare ma non dimentichiamo che anche le palette di pastello più chiaro non sono da escludere a priori, anzi. Qualche accorgimento però va fatto, la scelta dell’ombretto verde va fatta in base al colore dell’incarnato e quello dei capelli. Le regole sono semplici da mettere in atto, prendete appunti.

Alison Brie ha una splendida chioma color cioccolato per cui potrebbe optare per un verde scuro, tuttavia ha un incarnato molto delicato e quindi il verde dovrebbe tendere ad un tono leggermente più chiaro.

La classica ragazza mediterranea, pelle olivastra e chioma di un castano intenso può concedersi un verde scuro. Emily Ratajkowski ne è l’esempio più calzante, la vediamo in questa foto con un make up splendido ideato per uno shooting di Versace. Come Emily anche Kendall Jenner ama il verde, lei opta per un tono più fluo applicato non sulla palpebra estesa ma come fosse eyeliner, why not?

Le bionde invece, tendenzialmente con una pelle più chiara e una chioma altrettanto tenue sceglieranno un verde pastello chiaro così da evitare l’effetto pastone. Jessica Biel ne indossa una tonalità chiara, in pieno rispetto della regola.

Le chiome rosse invece possono sbizzarrirsi con il make up verde, qualsiasi nuance sarà perfettamente coordinata a incarnato e capelli. Emma Stone docet.