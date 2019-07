Cerchietti bombati che tanto sono tornati di moda e sono indossati da modelle e celeb. Fermagli, coroncine fiorite da figlie dei fiori, fasce e fiocchi. Li amano da quando sono piccole, amano portarli per fare sport; Lady Diana, con i pantaloni da ciclisti, è la più cool di tutto questo movimento. Le tendenze Primavera/Estate 2019 hanno decretato che tra gli accessori must della stagione c’è il cerchietto. Ricordiamo l’iconica Blair Waldorf di Gossip Girl, che indossava maxi cerchietto bombato stile 80/90? Per quest’anno c’è stato un vero tripudio di questi accessori capelli proposti in mille sfumature (e dimensioni) da maison internazionali come ad esempio Prada.

Ci sono mille modi per indossare un foulard, ma non pensare che sia solo un accessorio autunnale. Al contrario, in estate possiamo davvero divertirci. Ecco una proposta adorabile su come indossare il foulard in testa: il turbante. Cerca di creare volume sulla tua testa per un look più chic e femminile. In alternativa al turbante, possiamo indossare il foulard come un cerchietto, con i capelli sciolti ma anche raccolti. Non è facile da realizzare, ma è sicuramente bellissimo! Il foulard intrecciato ai capelli crea una pettinatura davvero fantastica: pratica e originale. Se, come me, non sei molto pratico con i tuoi capelli, e la treccia sembra hard play, puoi provare lo chignon. Lega i capelli in modo disordinato e avvolgi il tuo foulard. Easy easy!

Adesso che gli accessori per capelli sono tornati molto di moda, possiamo prendere ispirazione da chi li ha sempre portati: Principesse e Star di Hollywood!

Se infatti vogliamo aggiungere un dettaglio ai capelli, una buona soluzione sono i maxi cerchietti bombati. L’accessorio must have per l’ Estate 2019, basta scegliere quello giusto per l’occasione giusta e naturalmente per l’outfit e il make up giusti. Il cerchietto largo è più casual ed informale. Se in velluto, vernice o pelle, vi regala un bel look sbarazzino. Adatto ad ogni tipo di chioma, a chi ha i capelli lunghi ma anche chi porta un pixie (—> il nuovo taglio alla maschietta 2019) va bene sulle chiome voluminose, magari in versione più bombata, per aiutare a domare anche i boccoli più ribelli; perfetto anche sul liscio assoluto!