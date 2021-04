Lenovo Yoga 9i. Per tutti gli appassionati di tecnologia unita al luxury lifestyle è in arrivo un vero e proprio gioiello hi-tech firmato Lenovo. Peculiarità? Il notebook è caratterizzato da una copertura in pelle e poggia-polsi in vetro. Innegabilmente di lusso. Le caratteristiche promesse dalla certificazione Intel EVO sono tutte presenti, rendendo questo gioiello tecnologico il prodotto ideale per chi cerca un partner di lavoro affidabile e performante, anche in mobilità. Prestazioni di ottimo livello sia quando collegato alla presa che quando alimentato a batteria, ripresa dallo standby in meno di 1 secondo, un’autonomia d’uso reale di almeno 7 ore (con schermo UHD), ricarica rapida e connessione ultraveloce. Unica nota stonata il lettore d’impronte ultrasonico. E il prezzo davvero considerevole.

Lenovo Yoga 9i: il gioiello tecnologico dalle prestazioni performanti anche in mobilità

Il Lenovo Yoga 9i è un convertibile, con cerniere che ruotano di 360 gradi. Per interagire con il touchscreen è stata messa a disposizione anche una penna, integrata nella scocca e dalle dimensioni sufficienti per essere usata per prendere appunti o disegnare senza troppa difficoltà. Il comparto audio è affidato a quattro speaker. Il sensore d’impronte purtroppo non ha convinto del tutto gli esperti del settore. Il comparto audio è nella media: offre una buona qualità per guardare film e serie TV in streaming, nonché partecipare a videoconferenze e meeting online.

Il prezzo è davvero considerevole

Lenovo Yoga 9i rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia e lusso. La tastiera TrueStrike offre un’esperienza di scrittura di alto livello, persino migliore di quella garantita dalle già ottime tastiere degli altri notebook firmati Lenovo. Il touchpad Glass Sense offre una superficie molto ampia, non flette ed è circondato da un leggero dislivello, che ne delinea i bordi. Presente ovviamente anche la retroilluminazione. Lo schermo è un 14 pollici IPS touchscreen, lucido, con risoluzione 4K, una luminosità massima dichiarata di 500 nit e una copertura della gamma DCI-P3 del 90%. Il costo? Ben 2179 euro, cifra importante anche per un top di gamma, innegabilmente un prodotto da trattare con una certa cura e attenzione. Disponibile anche la variante “Mica” dello Yoga 9i, completamente in alluminio e disponibile a partire da 1499 euro.