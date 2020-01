Se ne parlava da diverso tempo, eppure sembra che adesso sia praticamente ufficiale: Taylor Mega e Tony Effe sono ritornati insieme. Dopo la fine della loro storia d’amore nel marzo scorso, sembra che i tra i due sia ritornato il sereno. A testimoniarlo sono alcune immagini che la coppia sta condividendo in questi ultimi giorni su Instagram. Ma la vera domanda è: che fine ha fatto la top model Vittoria Ceretti con cui Tony Effe ha convissuto in questi mesi?

The end

“Scusate questa mancanza di tre giorni dai social, ma sono stato malissimo a causa di problemi personali. Non ho mangiato e fumato per tre giorni interi. Voglio che voi mi mandiate un beat sentimentale d’amore, perché i tatuaggi non potranno mai coprire i tagli che ho sul corpo ed i tagli che ho nel cuore.” Tony Effe

La notizia arriva direttamente dalle Instagram stories del trapper, è confermato che lui e la top model Vittoria Ceretti si sono lasciati. Ma il cantante non perde tempo e decide di consolarsi con una vacanza alle Maldive in compagnia dell’ex Taylor Mega. A differenza di Tony, la modella non è presente sui social da diversi giorni.

Confermato

Dopo la fine della loro storia d’amore a Marzo 2019, sembrerebbe che sia scoppiata nuovamente la passione tra i due. Non sappiamo come e perché sia scattata la scintilla, fatto sta che Tony Effe e Taylor Mega, sono di nuovo una coppia, a confermarlo sono stati proprio loro attraverso i social.