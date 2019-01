La modella e influencer Taylor Mega infiamma il web: all’Isola dei Famosi 2019 fa la doccia con sua sorella e manda in delirio i fan. Gli occhi di tutto il pubblico sono infatti tutti puntati sulle sorella Mega, soprattutto dopo la conferma di Taylor sulla relazione con uno dei cantanti della Dark Polo Gang Tony Effe. Taylor è bella, bionda con un fisico mozzafiato anche grazie a numerosi interventi chirurgici a cui la modella ammette apertamente di essersi sottoposta. Quel video super provocante, sotto la doccia, ha attirato l’attenzione dei fan e del parterre maschile in particolare. Inutile dire che il video è stato super commentato sia positivamente che negativamente.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega classe 1993, nata a Udine a soli 24 anni e già donna ‘’vissuta’’, non solo influencer ma anche imprenditrice nel campo della moda. Capo dell’agenzia Dominanza Digitale e designer del marchio Megaswim, Taylor Mega è attivissima nel mondo della moda e dei social, il suo profilo Instagram conta 1,1 mila followers e i marchi di moda hanno scelto la bella Taylor come sponsor da Fashionnova a Louwomanfashion. Taylor ha deciso di lanciarsi in un progetto indipendente legato alla moda, con l’aiuto di sua sorella Jade Mega che come lei è diventata una regina del mondo social. Ma non possiamo che ricordare di Taylor e le sue numerose relazioni amorose dal trapper Sfera Ebbasta all’imprenditore Flavio Briatore, ma attualmente Taylor sembra essere legata a un altro personaggio del mondo della musica trap Tony Effe che come lei ha la passione sfrenata per la moda e il lusso. Tra le sue icone di stile c’è l’iconica Marilyn Monroe e la pittrice rivoluzionaria Frida Kahlo, inoltre la modella/imprenditrice, va spesso in palestra e cura il proprio corpo partendo da una sana. Sembra proprio che a Taylor Mega non manchi nulla.

Taylor Mega e lo scandalo sui social

Taylor Mega vive tra l’approvazione e la non approvazione del mondo social. Le numerose foto postate dalla modella/imprenditrice, scatenano il mondo del web in un mix di commenti positivi e negativi. C’è chi dice che Taylor sia perfetta e chi dice che Taylor sia solo una ragazza viziata che asseconda tutti i suoi capricci. Ma a Taylor sembra non importi dei commenti negativi e anzi va avanti con l’azienda e i progetti nel mondo fashion. Avere un bel po’ di denaro di certo nel 2019 non è un difetto.