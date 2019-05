Uno dei luoghi più belli in cui farsi fare un tatuaggio è il piede. I tatuaggi ai piedi possono avere diverse prospettive, dimensioni e disegni ed apparire sempre molto innovativi. Sono estremamente popolari sia tra gli uomini che tra le donne.

Molte celebrità del calibro di Rihanna, Kate Hudson, Megan Fox e Jennifer Aniston possiedono tatuaggi sui piedi. Per le donne risultano estremamente attraenti intravisti da una scarpa col tacco alto.

Un piede è una parte del corpo estremamente visibile, ma non invadente, quindi chiunque, sia appassionati di tatuaggi che non, possono valutarla come zona idonea ad ospitare un bel disegno, ma anche una scritta.

Fare un tatuaggio al piede può risultare più doloroso che in un’altra zona del corpo, poiché tra le pelle e le ossa non vi sono strati di grasso o muscoli; di conseguenza, un tatuaggio sul piede farà più male rispetto a un tatuaggio sul braccio o sulla gamba.

Un altro fattore che incide sul tatuaggio è la guarigione; per quanto riguarda il piede si consiglia di aspettare almeno due settimane prima di indossare scarpe chiuse, in quanto lo sfregamento può rallentare la rimarginazione della ferita e provocare anche l’insorgere di antiestetiche crosticine.

Questa parte del corpo si presta a diversi tipi di decorazioni, da quelle più ampie che dalla caviglia arrivano fino alle dita, come i fiori o gli animali, a quelle più piccole da realizzare sulla parte laterale oppure dietro il tallone, come scritte, cuori, croci e farfalle. A voi la scelta!

Rihanna lancia la sua collezione Fenty Fashion: fiera di essere “grassa e curvy”