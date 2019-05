State pensando di farvi un tatuaggio ma non avete idee? Forse possiamo esservi d’aiuto. C’è una nuova moda in questo 2019 che sembra aver preso piede ultimamente, ed è connessa non solo al mondo della tattoo art, ma anche a quello del… Ricamo!

Un tatuaggio un po’ naïf

Questo improbabile ma interessante mix di ricamo ad arte sembra essere popolare soprattutto in Sudamerica, dove tatuatori come Duda Lozano e Paulina Oliver realizzano veri e propri capolavori. Dai personaggi dei cartoni a quelli dei film, l’artista ‘cuce addosso’ il tatuaggio con un effetto finale che sembra quasi tridimensionale. Molto popolari sono anche i temi floreali e più vicini al mondo naturale. Alcuni riprendono lo stile del ricamo a punto croce, altri ricordano quelle toppe decorative che si trovano di solito nelle mercerie.

