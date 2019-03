Inutile dire che prima di imprimerti nuovi tatuaggi tu debba essere sicuro che il design sarà qualcosa che amerai ancora quando sarai vecchio! Qui di seguito una carrellata delle tecniche in auge nel 2019, alcune anche di dubbio gusto.

Tatuaggi a raggi x

Mentre riteniamo banale un tatto floreale, bisogna riconoscere che c’è qualcosa di speciale quando gli viene dato un effetto realistico. Prevediamo che ci saranno molti altri tatuaggi a raggi x nel 2019, seguendo la tendenza dell’artista di New York Joice Wang.

Tatuaggi con filo spinato

I tattoo con il filo spinato erano una tendenza enorme durante la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, tuttavia, in seguito, svanirono dalla moda. Ma grazie (?) a celebrità come Post Malone, stanno ritornando alla riscossa.

Tatuaggi alle orecchie

I tattoo alle orecchie o all’elica si sono già imposti l’anno scorso e diventeranno ancora più popolari nel 2019, con più artisti che mettono la loro bravura unica in posizioni sempre più non convenzionali.

Tatuaggi viso

Seguendo le orme di celebrità come Justin Bieber, prevediamo un aumento del numero di tatuaggi in faccia. Questi tatuaggi sottili ma taglienti sono perfetti per le persone che vogliono fare una dichiarazione audace, e a cui non importa nulla dell’impatto che potrebbero avere nella società.

Tatuaggi Disney

Questo tattoo dell’artista britannico Jordan Baker è esploso sui social media, dimostrando che c’è un modo per dare un tocco creativo ai tatuaggi Disney. Immaginiamo che molti altri artisti replicheranno questa tecnica e dimostreranno che la magia non si estingue mai veramente quando si diventa adulti.

Tattoo sticker

A Sergey Shanko viene attribuito tutto il merito di aver creato l’hype tattoo sticker e abbiamo già visto altri artisti fare il grande passo aggiungendo un contorno bianco popping attorno ai loro tatuaggi. Non vediamo l’ora di vedere come andrà svilupparsi questa tendenza.

Tattoo Gory

Anche se le persone hanno iniziato a fare tattoo cruenti dagli albori, per qualche strana ragione abbiamo notato un loro ritorno nell’ultimo periodo. Se si decide di osare così, bisogna rassegnarsi all’idea che si potrebbero spaventare le persone al negozio di alimentari.

Color realism e tatuaggi micro

I micro-tatuaggi sono stati un caposaldo della cultura del tatuaggio degli ultimi anni, tuttavia, solo di recente li abbiamo visti diventare di tendenza colorati. Tipicamente e tradizionalmente realizzati in nero e grigio, quest’anno molti tatuatori aggiungono colori audaci ai loro piccoli tatuaggi.

Tatuaggi alla mascella

Ancora un’altra sfumatura sul viso che vedremo ovunque nel 2019: i tattoo jawline. Questi tatuaggi possono possedere infatti una varietà di stili infinita e sicuramente non risulteranno mai poco evidenti.

Tatuaggi mixati

Forse il più grande trend del tatuaggio che dominerà il 2019 è il mixed. Questi tatuaggi incorporano una varietà di stili in loro per creare un design grafico accattivante. Amiamo questo pezzo di Dave Paulo, che incorpora il realismo dei colori, il B/N ma anche la new school.

