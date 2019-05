I tatuaggi delle celebrity più memorabili di questo 2019

Pensavamo che le celebs avessero esaurito già l’anno scorso tutte le idee tattoo più disparate. Dopotutto, ci dicevamo, che cosa potrebbe sostituire le farfalle di coppia di Kylie Jenner e Travis Scott, i vari tributi al cast di Game of Thrones, o l’intero petto di Justin Bieber? Niente – o almeno così pensavamo. Poi il 2019 ha colpito, e tutte le nostre star preferite si sono presentate dai loro tattoo artist preferiti per chiederne ancora di più, ancora più memorabili.

Dai tattoo cover-up effettuati per coprire errori di gioventù o semplicemente ex scomodi, le celebrità non sembrano rimanere a lungo seduti fuori dalla poltrona del tatuaggio. Infatti, stelle come Ariana Grande, Lady Gaga e Miley Cyrus vengono tatuate così frequentemente, che bisognerebbe tenere uno storico dei disegni più eccezionali.

Basta fare i nomi di Fedez o Justin Bieber per rendere l’idea: i due cantanti rappresentano una generazione, quella dei Millennials, così innamorata dei tatuaggi da rischiare l’effetto too much e riempire ogni centimetro di pelle disponibile di disegni e scritte. Curioso? Ecco i tatuaggi delle celebrità più indimenticabili che sono stati ideati – almeno finora.

Quello per i tatuaggi è un amore che non conosce genere o classe sociale: il tattoo piace perchè offre la possibilità di lanciare un messaggio, rendere un ricordo indelebile o semplicemente decorare il proprio corpo, che diventa quasi una tela d’artista da riempire di segni e colori.

Luxgallery consiglia: Bretelle alla riscossa: indossale come Jennifer Lopez