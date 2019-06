Il mondo femminile si colora nuovamente di rosa, le celebrità del momento lanciano una nuova tendenza. Stiamo parlando del tailleur rosa, sembra che le star non possano più farne a meno. Indossato da donne iconiche come la principessa Diana, Hillary Clinton, Céline Dion e infine Julia Roberts. Insomma un capo che ormai è un vero must have da tenere nel guardaroba.

Alla Hailey Baldwin

Se avete un fisico slanciato e non molto formoso, il tailleur rosa indossato dalla moglie di Justin Bieber, Hailey Baldwin, è perfetto per voi.

Alla Bella Hadid

Fisico atletico e forme al posto giusto, potete concedervi il tailleur rosa, sostituendo il pantalone alla gonna come fa la top model Bella Hadid.

Alla Rosie Huntington Whiteley

Per un look super elegante un tailleur rosa acceso è l’ideale. Se poi deciderete di indossarlo senza camicia, per dare un tocco sensuale come Rosie Huntington, il gioco è fatto.

Alla Emily Ratajkowski

La top model Emily Ratajkowski, decide invece di optare per un tailleur rosa confetto e di abbinarlo ad una camicia, per un look classico, senza tempo.

Gigi Hadid

Per chi non ama rifugiarsi in un look classico, ci pensa Gigi Hadid a rivoluzionare il completo a due pezzi rosa. Gigi lo indossa con una giacca in pelle in matching con un pantalone a zampa lucido.

Rihanna

Rihanna non può fare a meno di aggiungere al tailleur rosa un tocco di glamour, indossandolo con una pelliccia rosa.

Elle Fanning

L’attrice Elle Fanning, decide di optare per un tailleur rosa pallido, abbinando ad esso tutti gli accessori, dalla borsa agli occhiali da sole.

Vanessa Incontrada

Esempio di stile in Italia è la splendida Vanessa Incontrada, che decide di indossare una tailleur rosa pallido, firmato Elena Mirò.

Perché scegliere il rosa?

Il rosa non è solo il colore associato al mondo femminile, la sua caratteristica principale è quella di alleggerire la mente e di fugare pensieri negativi che vi si possono annidare. Ma il rosa simboleggia anche la capacità di aprirsi verso il prossimo.