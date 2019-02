La classe è donna, si sa, e il bello è che quando il gentil sesso decide di permettersi un tailleur prendendolo in prestito dall’iconico guardaroba maschile lo fa con grande estro lasciandosi alle spalle una scia di beatitudine in pieno animo dolce stilnovo. Le grandi maison non sono sorde al fascino della donna in completo maschile: da Dior che ha valorizzato tailleur e veletta durante la settimana della moda parigina a Ralph Lauren che abbina camicia e dolcevita. Non solo le firme di haute couture, il tailleur è il must have di ogni donna, le Influencer parlano chiaro, anche sulla scorta delle più seguite fashion victim (alias Céline Dion), permettersi di indossare un tailleur, magari sdrammatizzandolo con qualche accorgimento chic, non è così inaccessibile.

Ralph Lauren fa da faro nella notte, lo stile è un perfetto mix tra il core product del brand, la Polo, e il classico camicia-cravatta. Come possiamo rivisitarlo utilizzandolo per le evenienze di ogni giorno? Lavoro e perché no per donare al weekend quel tocco in più per essere sempre di gran classe pur senza dimenticare l’imperativo casual? Con un dolcevita nero, anch’esso un grande classico passe-partout, in questo modo l’eleganza è assicurata evitando però di eccedere con la sofisticazione: Ruby Aldridge, quasi 73k follower sul proprio profilo Instagram, ci insegna come e si fa.

Cambia la situazione ma non cambia il grande protagonista, ancora tailleur. Questa volta però rivisitato, sdrammatizzato ma comunque divinamente chic. Questo splendido completo a due pezzi con giacca a doppiopetto a coste rosso lo abbiamo pescato dall’armadio di Alessia Melpi che ce lo presenta in modo decisamente interessante. Sportivo ed elegante allo stesso tempo: come si fa? Al posto del tacco la seguitissima Influencer abbina un paio di dad shoes, la grande tendenza del momento, da indossare praticamente sotto tutto e un flag cap Tommy Jeans: outfit riuscito!

La declinazione classica anzi, classicissima, decisamente adatta ad un target più maturo lo indossa divinamente Céline Dion. Le griffe le hanno affibbiato il merito di essere ‘’la vera musa del momento’’ e non è difficile capire perché. La cantante rimbalza da una copertina di moda all’altra e sui social non perde tempo per postare foto dei suoi look con i quali ruba cuori ma regala ispirazione. Il tailleur lo indossa da vera signora, da sempre. Ricordiamo il fantastico modello sfoggiato al Met Gala, firmato Ronald Van Der Kemp lo stilista che propone abiti senza tempo in rigorose edizioni limitate, abbinato ad un paio di décolleté Balenciaga.

L’alta moda genera sofisticazione, la sofisticazione genera grandi donne e Céline ne è la prova vivente. In questa foto pubblicata dalla cantante la vediamo indossare un tailleur dall’inconfondibile tratto Dior. La trama complessa del ricamo sul tessuto impone una acconciatura lineare: sciolti o raccolti in un semplicissimo chignon e le jeux sont fait.