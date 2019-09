Carrè geometrico con frangetta perfetta, bob sfilato e irregolare con un lungo ciuffo laterale, long bob asimmetrico o pixie cut anni ’60, sono le nuove tendenze capelli 2019 che le celebrità ci mostrano in vista della nuova stagione. Possiamo dire addio alla folta chioma e buttarci presto in un cambio look drastico.

Caschetto di Alice Pagani

Lo stile di Alice Pagani, fidanzata di Dark Pyrex della Dark Polo Gang, è intrigante e sensuale, caratterizzato da beauty look semplici volti a enfatizzare al massimo l’espressività del suo volto. Il suo punto forte sono sicuramente i capelli, un caschetto con frangia corta che non passa di certo inosservato. La frangia è una delle più forti tendenze capelli autunno 2019 e perché dobbiamo rinunciarvi? Sono state tantissime le celebrity e modelle che hanno deciso di osare con questo look, cambiando la loro solita acconciatura. I capelli a caschetto più frangia, al contrario di quanto si pensi, sono infatti molto facili sia da portare che da gestire. Si adattano a qualsiasi situazione, da quella più casual a quella più formale e si possono acconciare in tantissimi modi diversi.

Frangia corta

La frangia baby o frangia corta dona soprattutto al viso ovale e ben proporzionato, con lineamenti delicati e regolari. In altri casi infatti una frangia corta potrebbe sottolineare caratteristiche come la fronte ampia dei visi di forma rettangolare o a cuore, ma anche i tratti marcati e geometrici dei visi squadrati o triangolari. Inoltre la mini frangetta, richiede di essere spuntata ogni 3-4 settimane, e non è consigliabile ricorrere spesso al fai da te. Questo significa appuntamenti regolari dal parrucchiere. Deve essere portata liscia e piatta, senza la minima bombatura o increspatura e, quindi, è consigliata per chi ha i capelli lisci.