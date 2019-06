Capelli lunghi o corti? Questo è il dilemma. Ma c’è chi come la cantante, Ava Max, ha deciso di optare per entrambi. Stiamo parlando del double cut, il taglio più in voga del momento. Un taglio medio/lungo adatto a tutte, semplice ma particolare e facile da curare.

Eterne indecise

Se siete consapevoli di far parte della categoria ‘’eterne indecise’’, il double cut è il taglio perfetto per voi. Si tratta di un taglio adatto per tutti i colori ma, se amate il risultato che ha ottenuto Ava Max, provatelo con il biondo o in alternativa se non amate i capelli chiari, optate per un nero intenso.

Il double cut è una soluzione doppia e smart, inoltre permette di giocare con due tipi di styling e farli convivere in un look molto pop e divertente.

La pop star, infatti, ha mantenuto due lunghezze diverse rispetto a una riga centrale e questa è la soluzione che ti permette di prendere due hairstyle in un colpo: da una parte il liscio rigido e dall’altra un mosso intenso.

Due in uno

La soluzione, a tutti i nostri problemi, è arrivata direttamente da Ava Max, che a destra ha un bob con le ciocche più lunghe sulla parte frontale e che va a scalare dietro e a sinistra invece ha mantenuto la chioma più lunga. Per un look super alternativo e al passo con le tendenze capelli 2019.