È la bellissima Julia Roberts a lanciare una delle nuove tendenze 2019, dedicata ai capelli. Stiamo parlando del taglio di media lunghezza ribattezzato collarbone cut. Si tratta di un long bob asimmetrico più lungo davanti e più corto dietro. Come già detto in precedenza, sembra proprio che i capelli lunghi siano ormai fuori moda, allora cosa aspettiamo a darci un taglio? Ecco a voi alcuni spunti.

Il taglio alla Julia Roberts

La prima a lanciare il collarbone cut è stata Julia Roberts, insieme al suo hair stylist di fiducia, Serge Normant. L’attrice ha detto addio alla sua chioma lunga e ha optato per un nuovissimo taglio medio. Un taglio alternativo, per chi non ha il coraggio di tagliare drasticamente la chioma, questa è la soluzione perfetta, arriva alle clavicole ed è asimmetrico. Insomma, ha tutti i requisiti per diventare Il taglio dell’estate 2019.

Anche altre star hanno optato per questa nuova tendenza, ricordiamo Kendall Jenner, Margot Robbie, Victoria Beckham e Natalie Portman. È un taglio versatile, che si adatta bene a qualsiasi tipo di piega. Possiamo decidere di portarlo anche pari, con o senza frangia, liscio o mosso e con riga centrale, ecco come un taglio di capelli può diventare la soluzione a tutti i nostri problemi legati al hairstyling.

Per ogni età il suo stile

Dobbiamo però ricordarci che ogni età ha il suo stile. Julia Roberts (51 anni) ha deciso di optare per una lunghezza media all’altezza del mento o a quella delle clavicole, inoltre, meglio scegliere l’effetto messy e un ciuffo frontale dato che con l’età l’attaccatura dei capelli intorno alla fronte tende a indebolirsi.

Una galleria dedicata al Collarbone Cut