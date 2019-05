Le tendenze capelli estate 2019 hanno decretato che i capelli lunghi non vanno più di moda. Mettiamoci l’anima in pace, è arrivato il momento di darci un bel taglio e non preoccupatevi, i capelli crescono. Se siete delle vere vittime del mondo fashion, non potete che seguire tutte le nuove tendenze a partire dai capelli. Ecco i tagli corti con ciuffo per la prossima stagione estiva.

Ad ogni viso il suo taglio

Non possiamo fare a meno di ricordare la bellissima Anne Hathaway con il famoso taglio alla maschietta con tanto di ciuffo incorporato. Per scegliere di realizzare un taglio corto con ciuffo è necessario, individuare le giuste proporzioni del viso.

Per evitare di accentuare qualche piccolo difetto estetico è infatti opportuno cercare di rispettarle: le proporzioni piccole e i lineamenti minuti potranno accompagnarsi con tagli molto corti, mentre per le altre si potrà osare un taglio più voluminoso.

Evitate naturalmente il contrasto tra proporzioni piccole e tagli molto voluminosi o, ancora peggio, tagli troppo poco voluminosi con proporzioni abbastanza importanti.

Ciuffo o frangia?

C’è anche un dettaglio molto importante per far sì che il vostro taglio corti risulti super glamour. Per donare una maggiore larghezza ed equilibrio al vostro viso scegliete il ciuffo, mentre se avete dei lineamenti più tondeggianti potete optare per una frangetta, anche piuttosto lunga.

Come curare i capelli corti

I capelli corti si sporcano prima perché si toccano e accomodano più spesso e si fa maggiore uso di spray, cere, lacche e gel per tenerli in piega. Lavarli con frequenza è una buona idea, come applicare il balsamo esattamente è fondamentale. Durante la stesura evitate di passarlo sulla cute, per non appesantire troppo la capigliatura, e concentratevi invece sulle punte.

Le spazzole, soprattutto quelle a denti stretti, una volta messi in piega i capelli, rovinano la forma della pettinatura e appiattire i volumi dei capelli corti. Lo strumento migliore per districare e ravvivare la chioma sono le dita delle mani.