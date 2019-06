L’estate è ormai arrivata, il guardaroba è stato rinnovato e perché non farlo anche con i capelli? Le tendenze 2019 hanno decretato da tempo che la chioma stile “raperonzolo” non è più di moda. Anche le star hanno deciso di darci un bel taglio, dalla figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber a Lucy Hale. Oltre alla forma del viso, però, bisogna tenere conto anche della texture dei capelli per valorizzarli al meglio.

Capelli mossi

Se hai capelli mossi (anche tanto coraggio), il pixie cut è il taglio perfetto per voi. Mascolino, deciso e audace per l’estate 2019 si porta con il ciuffo XL asimmetrico sulla fronte, in versione liscia pettinato oppure spettinato per un effetto più rock. Katy Perry e Kristen Stewart docet!

Capelli lisci

Se hai i capelli lisci, perché non optare per un long bob, In questo caso i capelli raggiungono una lunghezza che può variare da poco sopra alle spalle a leggermente al di sotto delle stesse. Si tratta infatti di uno dei pochi haircut facilmente indossabile da tutte e che non richiede particolari caratteristiche somatiche. Barbara Palvin e Jennifer Lawrence docet!

Se invece volete portarlo leggermente più corto, lo short bob è il taglio perfetto per voi, si adatta soprattutto a chi hai capelli lisci, perché come sappiamo, i tagli corti non sono così facili da mettere in piega. Kaia Gerber e Lucy Hale docet!

Come curarli

Come affermato già in precedenza, i capelli corti non sono facili da mettere in piega, quindi è opportuno utilizzare i prodotti giusti. Il capello corto non ha bisogno di una quantità elevata di prodotti per lo styling. Se il tuo capello è riccio potrai utilizzare una mousse per definirlo meglio, mentre, se è liscio e tende ad essere poco voluminoso potrai utilizzare uno spray volumizzante per rendere la tua chioma più corposa. Allora cosa stiamo aspettando a darci un bel taglio?