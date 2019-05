I tagli di capelli super corti che saranno di maggiore tendenza in estate

I tagli di capelli corti di maggiore tendenza per la prossima estate. Su tutti, il bowl cut, o taglio a scodella, sembra potersi garantire un posto privilegiato tra tutte quelle donne che sono alla ricerca di uno stile di capelli che possa permettere loro di approfittare del top della classe e della personalità, soprattutto se avete i capelli perfettamente lisci e avete dei lineamenti del viso piuttosto delicati e femminili.

Bob o Carré?

Ad ogni modo, la tendenza desidera altresì che vengano privilegiati i corti asimmetrici, piuttosto che quelli eccessivamente simmetrici e regolari. Dai bob ai carré, non mancheranno certamente le soluzioni a vostra portata di mano: si tratta inoltre di stili di capelli con i quali andrete sul sicuro, visto e considerato che stanno bene un po’ a tutte le donne, e che sarà semplicemente sufficiente compiere alcune variazioni sul tema per poter individuare un modello ultra personalizzato.

Parola d’Ordine: Riconoscersi

Se avete intenzione di fare un taglio drastico o più moderato, e se siete tentate dal poter sfoggiare uno stile di capelli un po’ più corto del vostro standard, sappiate che sono numerosi gli stili di riferimento ai quali potete attingere. L’unica cosa di cui dovrete preoccuparvi prima di dare un taglio troppo netto alla vostra capigliatura, è che puntando sul taglio di capelli corto i tratti del vostro viso andranno ad essere maggiormente esaltati e posti in evidenza. Per il resto, enjoy the haircut!

