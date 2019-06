Per un cambio look definitivo è necessario partire dai capelli. Le tendenze capelli 2019 hanno decretato i cinque tagli più in voga del momento, l’importante è scegliere quali tra questi rappresenta maggiormente il tuo look. Se ami capelli corti puoi darti alla pazza gioia con tagli capelli boyish o col caschetto e se invece sei del partito dei capelli lunghi può trovare delle alternative valide per rinnovare il tuo stile.

Drama cut

Tra i tagli più in voga del momento c’è il “Drama Cut” sfoggiato di recente dalla bellissima Kaia Gerber. Si Tratta di un Chiny lenght bob, tradotto: il caschetto all’altezza del mento, uno dei cinque tagli più belli, da portare super liscio o mosso.

Boyish

Tra i tagli più in voga del momento troviamo anche il “Boyish” ovvero un taglio di capelli maschile. Da portare solo se si ha il viso adatto, dai lineamenti delicati, come quello della bellissima Kristen Stewart.

Lunghi scalati

Se proprio non volete rinunciare alla vostra chioma, tra i tagli più in voga del momento c’è anche lo scalato, come quello sfoggiato da Gigi Hadid. Dal sapore bon ton, presenta una lunghezza giusta, mai troppo lunga né troppo corta.

Medio pari

Per chi ama i tagli pieni, è possibile optare per un taglio medio pari, come quello sfoggiato di recente dalla piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner.

La frangia a tendina

Senza rinunciare alle lunghezze, possiamo scegliere di stravolgere il nostro look con una frangia “a tendina” come quella sfoggiata da Barbara Palvin. Che tu abbia i capelli lisci, mossi o ricci, la frangia a tendina rende più dinamico il tuo taglio. Il suo aspetto scalato e la sua lunghezza (fino agli zigomi) permettono di gestire anche il volume dei ricci. Allora cosa stiamo aspettando per un cambio look? Le Star non ci hanno pensato due volte.