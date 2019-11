Sweet Years: gli auguri di Natale sono scritti sugli accessori

Sweet Years, forte dei successi commerciali degli scorsi anni, ripropone anche per il prossimo Natale 2019 la linea accessori sempre in collaborazione con Imma Spa. Squadra che vice non si cambia! Per questo il brand del cuore affida per il terzo anno consecutivo la licenza all’azienda veneta, market leader nel proprio segmento di mercato.

La nuova collezione FW è fatta di prodotti diversi per un’offerta eterogenea, perfetta per le idee regalo per le prossime festività. Per l’inverno Sweet Years, la regina della collezione è la pochette. Parola d’ordine “glitter&shining”. Per affrontare il grigio dell’inverno con una marcia in più. Gold, silver e violet le tinte che animano pailetts&co. Non mancano le proposte dove il lettering è il protagonista e le scritte fashion si trasformano in messaggi di amore universale. È “Love” l’imperativo che campeggia sulle mini bag natalizie che diventano deliziosi auguri a tre dimensioni tra olografie rosee e argento.

Sweet Years, nuova linea accessori

La nuova linea accessori non è solo borse ma un vero e proprio universo fatto di morbide sciarpe over, guanti che ricordano atmosfere di altri tempi con fantasie maculate, velluto e dettagli fur e divertenti portachiavi con pupazzetti dal sapore vintage che confermano il brand milanese marchio lifestyle a 360 gradi.

«Siamo davvero molto contenti di presentare la linea di accessori per il terzo anno di seguito con una proposta è eterogenea e diversificata per garantire ai nostri clienti la miglior soddisfazione possibile», ha spiegato Mauro Russo, amministratore unico del brand.