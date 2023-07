SUV e crossover ibridi Lexus

Il tema dell’ecosostenibilità riguarda tutti i settori industriali, fra cui quello dell’automotive; del resto è cosa nota che il traffico auto rappresenti una delle principali cause di inquinamento atmosferico a causa delle varie emissioni nocive (anidride carbonica, polveri sottili, fumi ecc.) sia per la salute di uomini e animali sia per l’ambiente.

Si deve però dar conto del fatto che negli ultimi anni è stato notevole lo sforzo da parte delle varie case automobilistiche per implementare strategie in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti fornendo di conseguenza un valido contributo per una mobilità sempre più ecosostenibile.

Fra le case automobilistiche che hanno creduto in una mobilità sempre più green c’è sicuramente Lexus, il brand premium facente parte del gruppo Toyota; a dimostrarlo c’è la produzione di SUV e crossover ibridi come quelli delle linee NX (Nimble Crossover), UX (Urban Crossover) e RX (Radiant Crossover).

Lexus Premium Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric: una mobilità green è possible

Le linee di SUV e crossover ibridi di Lexus contemplano proposte ibride (motorizzazioni premium hybrid e plug-in hybrid) nonché proposte del tutto elettriche (full electric).

Gamma NX – Per quanto riguarda la gamma NX, crossover SUV di dimensioni ridotte, si hanno a disposizione 7 opzioni; 4 (Premium, Premium+, F-Sport e Luxury) per quanto riguarda la tecnologia premium hybrid e 3 (Premium+, F-Sport e Luxury) per quanto riguarda quella plug-in hybrid.

Gamma UX – Nella gamma UX, linea di SUV compatti, troviamo quattro allestimenti diversi (Urban, Design, F-Sport e Luxury con tecnologia Premium Hybrid Nella gamma UX è presente anche una proposta 100% elettrica, UX Full Electric, primo SUV totalmente elettrico di Lexus; in questo caso gli allestimenti sono due: Premium e Luxury.

Gamma RX – La gamma RX è una linea di SUV di grandi dimensioni proposta negli allestimenti Executive, Luxury e F-Sport.

Lexus Premium Hybrid: un sistema premium hybrid che guarda alla sostenibilità

Le proposte di premium hybrid di Lexus si avvalgono dell’innovativa tecnologia Premium Hybrid che si caratterizza per il fatto di ridurre le emissioni di gas nocivi a un decimo della norma Euro 6 del 2014 relativa ai motori diesel; il sistema sfrutta un motore termico e una o più unità elettriche; ciò permettere di effettuare una parte del percorso in modalità 100% elettrica. Questi mezzi si ricaricano sfruttando il potenziale del motore a scoppio. Non hanno quindi necessità di ricariche tramite presa.

Le proposte Plug-in Hybrid

Vari SUV e crossover Lexus sono disponibili con il sistema plug-in hybrid; quest’ultimo ha similitudini con quello premium hybrid, ma è caratterizzato da una batteria molto capiente che viene ricaricata a una fonte esterna (come nel caso delle vetture full electric); rispetto alle vetture premium hybrid, quelle plug-in hybrid hanno un’autonomia in elettrico maggiore; mediamente possono percorrere in modalità full electric circa 60-65 km. Nella linea NX sono presenti 3 opzioni con questa tecnologia; una proposta è presente anche nella linea RX.

Lexus Full Electric

Le autovetture con tecnologia full electric sono mezzi elettrici al 100%; come nel caso delle plug-in hybrid la ricarica avviene a una wallbox domestica, alla presa di casa oppure a una colonnina di ricarica. I modelli full electric permettono di percorrere centinaia di km a emissioni zero fra una ricarica e l’altra. Sfrutta questa tecnologia il Nuovo Lexus UX Full Electric e Nuovo Lexus RZ Full Electric.