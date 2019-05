Quante persone sono rimaste stregate almeno una volta nella vita da un tramonto? E se quei bellissimi colori li potreste riprodurre sui vostri capelli? I sunset hair sono il trend del momento, virali su tutti i social, stanno coinvolgendo tantissime persone, in molti infatti non vedono l’ora di tingere propri capelli con le tipiche sfumature del tramonto come il rosa, l’arancio, il rosso e il viola.

#sunsethair

I Sunset Hair stanno letteralmente spopolando, d’altra parte dei colori così forti possono adattarsi qualsiasi carnagione e tipologia di capelli. L’hashtag #sunsethair sta invadendo Instagram dove aumentano di minuto in minuto le foto di chiome blu o viola – i colori prevalenti della parte finale del tramonto – o gli immancabili rosa ed arancio – le sfumature di quando il sole inizia la sua scomparsa.

Every Cut You Make

Più riflessi ci sono, meglio è. Il look multicolor viene realizzato come se fosse un cielo dipinto ad acquerello con tutte le tonalità incandescenti del fucsia, dell’arancio e del rosso infuocato a sfumare nelle tinte più fredde che riprendono il colore dei cieli all’imbrunire. Se pensate che i capelli multi-riflessati siano belli solo sulle chiome extra long vi sbagliate di grosso. I sunset hair sono d’effetto anche sulle capigliature più corte.

Sa-Sa Prova!

Chiunque volesse provare ad avere una testa in technicolor ma fosse ancora titubante, potrebbe utilizzare i vari hair chalk, dei gessetti colorati che hanno un effetto solamente temporaneo. D’altronde cambiare radicalmente in questo modo la propria capigliatura non è una cosa facile anche perché, con i capelli viola, rosa, arancio e rosso, non si passerà di certo inosservati!

Luxgallery consiglia: Chi è il nuovo volto di Givenchy: tutti sospettano sia la pop star Ariana Grande