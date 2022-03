Suggerimenti per indossare una giacca blazer da donna in outfit casual e semi-formali

Il blazer da donna è la base perfetta per tutte le donne in questi giorni. Guardare la storia del blazer spiega perché troverai un blazer in qualsiasi collezione di stile. Quasi tutte le sfilate e le riviste di moda sono dedicate al blazer in quanto è un capo multifunzionale. Puoi indossarlo in tutte le stagioni. Sì, potresti indossarlo tutto l’anno. Scegli un tessuto leggero per l’estate e uno spesso per l’inverno. Ti aiuta a ottenere il miglior blazer e abbiamo escogitato 5 consigli di stile per indossare blazer giacca donna sia in modo casual che formale.

Giacca blazer da donna grigio scuro

Non sai cosa indossare quando devi andare a un incontro con gli amici e vuoi apparire al meglio? Ecco un consiglio unico, prendi una giacca blazer antracite e indossala su una camicia a righe orizzontali bianche e blu e jeans neri. È una scelta perfetta per migliorare il tuo stile, perché inconsueta. Pertanto, sarai il centro di attrazione.

Blazer nero con accessori

Hai già un blazer nero ma lo trovi noioso? Non conosci il potere delle giacche da donna nere. Un blazer nero di AllyLikes, un paio di jeans e un dolcevita bianco sono un’ottima combinazione che puoi avere nella tua lista regolare. Puoi usare lo smalto rosso per aggiungere “pepe” al look. Aggiungi un orologio da polso e una cintura nera all’equazione e sei pronta per fare una “conquista”. Se vuoi acquistare una giacca blazer, dovresti preferire le giacche AllyLikes.

Giacca blazer da donna bianco sporco

Un blazer bianco è un capo essenziale che aggiunge femminilità e raffinatezza a un bel look. Abbina un blazer con un dolcevita nero e jeans blu per un’atmosfera casual-cool. Se scegli quello vintage, indossa catene e anelli eterei per aggiungere un po’ di stile e la combinazione funzionerà bene. Questa idea è più consigliata per le donne che preferiscono abiti morbidi e attillati rispetto ai vestiti morbidi. AllyLikes offre la migliore giacca blazer bianca da donna per tutte le stagioni.

Blazer nero con trucco audace

In cerca di consigli? AllyLikes è qui per darti un’idea di come indossare un blazer per una festa serale. Ecco un’altra brillante idea con il nero: questa volta scoprirai quanto sia facile indossare un blazer all black ad un evento ufficiale. Un blazer aperto sul davanti nero con scollatura personale bianca, orecchini alla moda e trucco audace; tutte queste caratteristiche si fonderanno bene, facendoti sembrare felice senza dover scavare nel tuo armadio. Ora hai un semplice consiglio per risparmiare!

Blazer rosso e camicia nera con scollo a V

In caso di dubbio, scegli una tonalità chiara e non puoi sbagliare con un rosso brillante. La classica combinazione di rosso e nero non delude mai. Prova ad abbinare un blazer rosso con pantaloni neri e una camicia con scollo a v per un look elegante e di classe. Non fermarti qui; invece, completa il look con un trucco sottile e accessori per completare il tuo outfit. Pronto per andare alla festa.

Conclusione

Siamo lieti che ti piacciano i blazer, ma prima di acquistarli, dai un’occhiata ai diversi stili, tagli, colori e vestibilità dei blazer. Ma state certi che l’acquisto di un blazer è senza dubbio un buon investimento nel tempo. Hai anche alcune opzioni di stile per ottenere il valore dei tuoi soldi con loro.