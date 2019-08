Su Depop puoi acquistare i vestiti che Chiara Ferragni non indossa più

Se avete voglia di svuotare i vostri armadi, di rinnovare l’arredo, o di cambiare il vostro guardaroba, c’è una nuova app che fa per voi. Con oltre 55000 users e 350 000 prodotti in vendita, Depop è una delle app da tenere d’occhio. Capi di abbigliamento vintage, complementi d’arredo di modernariato, macchine fotografiche, sneakers nuove mai utilizzate. Depop è questo e molto altro.

Che cos’è. Un’applicazione per vendere e comprare quello che si vuole direttamente dal proprio smartphone. Una via di mezzo tra Instagram e eBay, in cui basta una foto e un account Paypal. Come funziona. Basta creare un profilo e postare le foto di quello che si vuole vendere. Con l’applicazione Felicity, si possono usare filtri speciali per presentare al meglio i propri oggetti, abiti o accessori. Chi vuole saperne di più può mandare messaggi privati e poi fare acquisti tramite Paypal. Si può decidere chi seguire e vedere sulla home quello che offrono, oppure fare ricerche mirate tramite hashtag.

Made in Italy. La start-up, fondata dall’imprenditore italiano Simon Beckerman, è stata presto adottata dall’incubatore di idee H-Farm che sostiene alcuni dei progetti più innovativi nel nostro paese. L’app Depop è poi sbarcata a Londra ed è pronta a far parlare di sè. Acquisti virali. La natura social dell’applicazione permette di vedere cosa i nostri amici o utenti preferiti scelgono di vendere e comprare. User d’eccezione. Fra gli utenti di Depop spicca la fashion blogger Chiara Ferragni che apre le porte del suo armadio ai suoi follower, vendendo alcuni dei suoi accessori. E tutto sparisce con la velocità di un like. Ma non è la sola. Pare che l’App abbia preso particolarmente piede tra blogger e fashion editor, con il risultato che l’offerta è davvero varia – e di altissima qualità.