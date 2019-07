Stradivarius lancia una collezione di accessori ispirata a una delle serie tv più famose e amate degli anni ’90, Friends. Alcuni di noi sono cresciuti con Friends e altri l’hanno vista solo nei pomeriggi estivi, ma la stragrande maggioranza di noi ha vissuto da vicino le storie di Rachel e della sua compagnia. Prodotti come beauty- case, album, diari, astucci e persino una custodia per cellulare, tutti in tonalità rosa pastello e nero, aggiungeranno quel tocco speciale alla tua estate!

Chi spera in una ricomparsa di Friends? Qualche affermazione importante è stata fatta durante l’apparizione di Jennifer Aniston a Ellen DeGeneres Show. La padrona di casa le ha chiesto se una reunion di Friends potesse essere possibile e se, nel caso, lei avrebbe reinterpretato Rachel Green.

«Ohhh-kay. Perché no?» Ha risposto la Aniston. «Sai perché ti ho detto questo? Io lo farei. Le ragazze lo farebbero ed i ragazzi anche, ne sono sicura. Potrebbe succedere di tutto.»

«Pensi che qualcuno non lo farebbe?» Ha incalzato Ellen riferendosi a David Schwimmer, che ha interpretato Ross Geller nello show. L’attore lo scorso gennaio avrebbe detto di avere seri dubbi che una reunion sarebbe mai stata possibile, aggiungendo: «Guarda, il fatto è che non so se vorrei vedere tutti noi recitare con il deambulatore»

«Io lo farei comunque, chi ha bisogno degli altri?!» ha risposto scherzando la Aniston. Non è la prima volta che l’attrice lascia intendere che potrebbe succedere un ritorno di amici. Lo scorso febbraio ha detto, sempre a Ellen DeGeneres: «Tutto è una possibilità, Ellen. Qualsiasi cosa, giusto? Voglio dire, George Clooney si è sposato!»

Ad ogni modo, deambulatore o meno, dal debutto sul piccolo schermo come Rachel Green della celeberrima serie cult degli anni 90, Friends, Jennifer Aniston resta una delle più belle donne di sempre. Il suo look? Ineccepibile. Jennifer, fa’ di noi le tue discepole e ridacci Friends!! Chi non ha mai sognato accessori ispirati alla propria serie tv del cuore?