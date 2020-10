È arrivato il primo giorno di scuola anche per Stormi Webster, immortalato da mamma Kylie Jenner con una foto dolcissima. La foto è stata pubblicata per i suoi fan sulle storie di Instagram. Lo scatto riprende Stormi letteralmente circondata dalle auto di lusso della sua mamma, mentre sorride super dolcemente. La bambina è prontissima ad affrontare questa nuova avventura scolastica, dentro al suo vestitino nero di cotone e le sneakers bianche. Siccome gli accessori sono importanti, non ci scordiamo dello zainetto rosa super cute a misura di bimba. Proprio l’appena citato zainetto ha attirato l’attenzione degli abitanti del web che non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa.

Lo zainetto indossato dalla figlia di Kylie Jenner, Stormi, è stupendo. Dalle linee essenziali e squadrate, di una morbidissima pelle rosata e l’iconica chiusura gold… avete riconosciuto la maison?

Hermès, what else?

Stando a sentire chi di griffe se ne intende, l’amabile zainetto di Stormi è il modello Kelly di Hermès, e costerebbe almeno 12mila dollari. Ma non si tratta di certo del primo accessorio high level sfoggiato dalla piccola nei suoi due anni e mezzo di vita, anzi. Col tempo l’abbiamo vista indossare diversi capi griffati di ogni genere e categoria. Proprio recentemente la zia Khloe Kardashian le ha regalato un borsone di Louis Vuitton personalizzato col suo nome e il disegno di Poppy, la regina dei Trolls. Che fortuna, Stormi!

