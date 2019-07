Si portano con mini, midi e long dress, scongiurando l’effetto boho-chic, ma anche con pantaloni cropped, jeans sfilacciati e shorts. Aleggia nell’aria un mood anni ‘70 che si affida a fibbie e tacchi moderati, kitten heels e soprattutto stivali, uno stile texano che piace così tanto alle celebrità, che non possono rinunciarvi anche durante la stagione estiva.

Mai più senza…

Tra le scarpe delle tendenze moda primavera estate 2019, gli stivali estivi da donna sono un must have di stagione, anche le celebrità non possono rinunciare ad indossarli. Se parliamo di stivali per la stagione calda, la tendenza incoronata ancora una volta da sfilate e street style è soprattutto quella degli stivali camperos in ogni versione possibile: con tacco, senza, alti, alla caviglia.

La moda dei boots in stile cowboy si può giocarla come più ti piace. Quanto al colore, per la moda estate 2019 gli stivali bianchi sono un must have da tenere nel nostro guardaroba. Tra gli abbinamenti con gli stivali alcuni sono una garanzia e l’ispirazione arriva direttamente dallo street fashion. Con gli stivali estivi possiamo puntare sia su vestiti che su semplici biker shorts.

In vista della stagione fredda

In vista della stagione fredda, abbiamo visto il ritorno dei cuissardes. Era da un po’ che gli stivali alti sopra al ginocchio non si avvistavano alle sfilate e, diciamocelo, non aspettavamo altro che vederli solcare nuovamente le passerelle. E allora, sentiamoci libere di rischiare persino con un paio di altissimi cuissardes neri in vinile come Vivian Ward ovvero Julia Roberts in Pretty Woman o indossiamoli come Irina Shayk alla Milano Fashion Week, con i capelli raccolti e con un outfit total black. Insomma, sembra che degli stivali, se sei una vera fashion victim, non si può fare a meno.