La stagione fredda è ormai arrivata, ecco la collezione di stivali bianchi, anfibi e camperos che non possiamo fare a meno di indossare per affrontare il freddo con stile. Sono i grandi protagonisti del nostro guardaroba e hanno il potere di rivoluzionare anche il più banale dei look.

Bianco

La tendenza white boots, ormai sdoganata 365 giorni l’anno, si confermano il trend scarpe moda 2019. Gli stivali vanno mixati con molta attenzione perché, si rischia di risultare un po’ too much con questo modello .Da abbinare con: bermuda in pelle di fine estate, con uno chemisier, o con un un maglione a trecce e jeans sbiaditi. Gli stivali bianchi sopra il ginocchio sono molto scenografici, belli ma anche impegnativi: per indossarli al meglio occorre una mise all’altezza, visto che si tratta di una calzatura adatta soprattutto per la sera. Si possono abbinare ad abitini corti, anche dalla linea a trapezio, preziosi e luccicanti oppure con abiti total white, sempre corti, ma più castigati e abbinati ad un cardigan tono su tono.

Nero

Le Dr. Martens diventano popolari tra gli appartenenti alle culture giovanili quali ska, new wave, psychobilly, goth, grunge, brit-pop e molti altri. Uno degli elementi must have per il nostro guardaroba invernale. Negli ultimi anni, l’iconico boot, è stato protagonista di collaborazioni eccellenti nel mondo della moda, con Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Jimmy Choo e Yohji Yamamoto. Perfetto in tutte le occasione e da indossare sia per look da giorno che per look da sera.