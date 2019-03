Gli stivaletti square toes tornano prepotentemente in scena. La Paris Fashion Week è iniziata, tante le modelle in passerella e naturalmente non possono mancare le sorelle Hadid. A dar nell’occhio stavolta è la sorellina minore Bella, che per le strade della ville lumiere ha stupito tutti con i suoi look “street but chic”. Ed ecco la bellissima top model indossare delle calzature in pelle nera geometricamente soddisfacenti, i famosi stivaletti square toes. Bella Hadid si è presentata con un completo tutto nero (giacca, maglione a collo alto, jeans skinny), un paio di occhiali da sole stile anni 90 e cerchi in argento, ultima ma non meno importante una borsa con una fibbia di metallo. Ma sono sicuramente le scarpe a colpire nel look esibito alla PFW, ovvero gli stivaletti dalla punta squadrata che sembrano essere il must have della stagione primaverile.

Bella Hadid: anticipatrice di tendenze 2019

La modella Bella Hadid è sicuramente un’icona di stile. Dalla passerella alle strade di New York, il suo look è sempre super glamour, anche se indossa un paio di leggins. Il trucco è semplice, basta scegliere la scarpa giusta. Infatti sembra che la modella anticipi anche le tendenze e non a caso, durante la Paris Fashion Week sta dando sfoggio di tutto il suo animo da fashion victim. Bella Hadid adora passare da uno stile all’altro, senza però abbandonare quel tocco street style. Questa non è la prima volta che la top model indossa qualcosa che andrà di moda nella stagione a venire. Infatti poco tempo fa un lungo cappotto stile Matrix e un paio di cuissardes crema dall’etichetta Situationist di Tbilisi. Ma prendete nota in particolare stiamo parlando delle calzature dette alla “Georgia”: storicamente delle scarpe dalla punta squadrata, fatte a mano nell’omonimo paese, note nel mondo del fashion system. Queste calzature, tra cui anche gli stivaletti square toes, sono state fonte di ispirazione per numerosi stilisti da Balenciaga alla Maison Margiela.

Scarpe primaverili 2019

Sta per iniziare la bella stagione e siamo tutti pronti a fare il cambio armadio. Ecco che come la top model Bella Hadid ci ha anticipato, uno dei must have primaverili sono gli stivali. Sicuramente tra questi ci sono: gli stivali stile texano variegati su mille fogge e texture differenti, gli anfibi con la plataform di colore bianco, gli stivali dalla punta squadrata proposti in vari colori dal rosso al nero, l’importante è saperli abbinare all’outfit giusto. Immancabili quest’anno anche le trasparenze, quindi occhio alle calzature in PVC che possono variare da una semplice décolleté ad uno stivaletto dal tacco sottile. Quindi non ci tocca che andare a far shopping, per avere una scarpiera al passo con le tendenze primaverili 2019.